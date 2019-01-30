۱۵ قلم اشیاء نفیس ایلام در موزه ملی به نمایش گذاشته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی ایلام، عبدالمالک شنبه زاده اظهار داشت: ۱۵ قلم اشیاء تاریخی استان در موزه ملی واقع در تهران و در قالب نمایشگاهی با عنوان «چهار دهه میراث باستان شناسی ایران» به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی به نمایش گذاشته می شود.

وی افزود: این نمایشگاه متشکل از اشیای شاخصی است که از کاوش های باستان شناسی بعد از انقلاب اسلامی به دست آمده و تمام استان ها در آن مشارکت دارند.

شنبه زاده تصریح کرد: این ۱۵ قلم اشیاء شامل ۵ قلم شیء تاریخی سفالی حاصل از کاوش محوطه چم پاپی و ۱۰ قلم از گچبری های نفیس به دست آمده از کاوش های شهر تاریخی سیمره هستند.

مدیر کل میراث فرهنگی استان عنوان کرد: این آثار از ۱۲ بهمن ماه جاری تا پایان فروردین ماه سال آینده در نمایشگاه «چهار دهه میراث باستان شناسی ایران» به نمایش گذاشته می شود.