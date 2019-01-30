تلاش بالانشین ها برای صعود در جدول/ پیشتازی مقتدرانه شهرداری بم

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان فردا (پنج شنبه) با برگزاری پنج دیدار پیگیری خواهد شد. رقابت‌های این هفته به دلیل حضور تیم ملی در تورنمنت هند از روز جمعه به پنج شنبه موکول شد تا ملی پوشان فرصت ریکاوری داشته باشند.

تیم شهرداری بم که همچنان تنها تیم بدون شکست رقابت‎‌ها است با کسب ۲۴ امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار دارد و این هفته به دلیل عدم حضور تیم همیاری آذربایجان غربی بازی نخواهد داشت تا با کسب سه امتیاز دیگر همچنان به پیشتازی خود در جدول ادامه دهد.

تیم‌های شهرداری سیرجان، ذوب آهن اصفهان، سپاهان و راه یاب ملل نیز که با امتیازهای نزدیک در رتبه های دوم تا چهارم جدول رده بندی قرار دارند این هفته تلاش خواهند کرد تا با شکست رقبا جایگاهشان را ارتقا دهند. دو تیم ذوب آهن اصفهان و راه یاب ملل رو در روی هم قرار خواهند گرفت و حساس ترین بازی هفته را به نمایش خواهند گذاشت.

تیم شهرداری سیرجان نیز به مصاف تیم رده یازدهمی سپیدار قائمشهر خواهد رفت و سپاهان نیز رو در روی تیم قعر نشین خلیج فارس شیراز قرار خواهد گرفت. به این ترتیب تیم های ذوب آهن و راه یاب کار سخت تری در پیش خواهند داشت و برای بقا در رده‌های بالا به کسب پیروزی در این دیدار محکوم هستند.

برنامه دیدارهای هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان؛

* راه یاب ملل مریوان _ ذوب آهن اصفهان

* سپیدار قائمشهر _ شهرداری سیرجان

* ملوان بندرانزلی _ پارس جنوبی بوشهر

* سپاهان اصفهان _ خلیج فارس شیراز

* آذرخش تهران _ پالایش گاز ایلام

* جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال بانوان تا پایان هفته هشتم؛

۱. شهرداری بم ـ ۲۴ امتیاز

۲. شهرداری سیرجان ـ ۱۷ امتیاز

۳. ذوب‌آهن ـ ۱۷ امتیاز

۴. سپاهان ـ ۱۶ امتیاز

۵. راه‌یاب ملل سنندج ـ ۱۶ امتیاز

۶. ملوان ـ ۱۴ امتیاز

۷. پالایش گاز ایلام ـ ۱۲ امتیاز

۸. همیاری آذربایجان غربی ـ ۹ امتیاز

۹. پارس جنوبی بوشهر ـ ۹ امتیاز

۱۰. آذرخش ـ۳ امتیاز

۱۱. سپیدار قائمشهر ـ یک امتیاز

​۱۲. خلیج فارس شیراز ـیک امتیاز