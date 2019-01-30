به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حکیمی در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین نتایج اعمال محدودیت بر تراکنش‌های بانکی از طریق ضوابط بانک مرکزی گفت: هم اکنون بانک مرکزی در حال کنترل تراکنش‌های بانکی با کد ملی افراد است؛ اما باید توجه داشت که اجاره کردن کارت نیز به هرحال متوقف نخواهد شد، چراکه سوءاستفاده کنندگان، یک راه جدید پیدا خواهند کرد؛ ولی واقعیت این است که اقداماتی روی پروفایل کردن مشتریان انجام می‌دهیم که کمک خواهد کرد تا کارت‌های بانکی اجاره‌ای کنترل شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه اگر این ضوابط عملیاتی شود، جزئیات آن از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد، افزود: واقعیت آن است که سوءاستفاده از کارت‌های اجاره‌ای بانکی هیچ وقت تمام نمی‌شود و افراد در مقابل هر اقدام نظارتی، راه‌حلی را پیدا خواهند کرد تا سیاستهای مرتبط را دور بزنند؛ پس این یک کار در جریان است و از سوی بانک مرکزی به عنوان یک وظیفه همیشگی، در نظر گرفته شده است.

وی در خصوص طرح محدودیت تراکنش بر روی یو اس اس دی نیز گفت: در اتصال به سیستم شاهکار که احراز هویت افراد را در نظام بانکی انجام می‌دهد، بحث‌هایی صورت گرفته تا احراز هویت تا حد زیادی در بستر آن شکل گیرد؛ اما بحث اصلی که وجود دارد این است که تراکنش از اطلاعات جدا شده و کارتها ایزوله شده‌اند، یعنی تراکنش‌ها از دسترسی به اطلاعات هویتی افراد منع شده و مانور آنها به شماره کارت محدود شده است تا به اطلاعات دسترسی پیدا نکنند.

حکیمی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص آمار بانک مرکزی مبنی بر علت کاهش تراکنش‌های بانکی و ارتباط احتمالی آن با رکود یا شرایط اقتصادی خاطرنشان کرد: تعداد تراکنش‌ها کاهش نیافته و کاهش بر روی مبالغ است، که ما برداشت رکود از آن نداریم و به نظر می‌رسد که کاهش مبالغ، ناشی از بخشنامه بانک مرکزی در خصوص سقف ۵۰ میلیون تومانی و محدودیت اعمال شده از طریق کد ملی بوده است.

وی در خصوص استفاده از کارتهای ملی کارتن‌خوابها گفت: استفاده از کارت‌های ملی کارتن خوابها را نشنیده‌ام، اما باید توجه داشت که این یک موضوع پیچیده است؛ چراکه یک فرد با هویت مشخص، جای یک نفر دیگر در نظام بانکی کاری را انجام داده که اطلاعاتش هم تکمیل است؛ اما بر روی اعتبارسنجی افراد کار کرده ایم که البته نیاز به زیرساختهای اطلاعاتی دارد.