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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۱۲

رئیس مجلس شورای اسلامی وارد تبریز شد

رئیس مجلس شورای اسلامی وارد تبریز شد

تبریز- علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برای کلنگ زنی پروژه راه آهن بستان آباد به سراب وارد تبریز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، دقایقی پیش با استقبال استاندار آذربایجان شرقی و نماینده ولی فقیه در استان  وارد تبریز شد.

کلنگ زنی راه آهن بستان آباد – سراب، دیدار مردمی با مردم شهرستان سراب، حضور در شهرستان میانه و شرکت در یادواره شهدای دانش آموز این شهرستان از جمله برنامه های لاریجانی در آذربایجان شرقی است.

سفر به شهرستان بستان آباد، دیدار با مسئولان شهرستان بستان آباد و خانواده معظم شهدا، بازدید از کارخانه تولید آلومینیا و دیدار با مسئولان و خانواده شهدا در شهرستان سراب از دیگر برنامه‌ های لاریجانی است.

گفتنی رئیس مجلس امروز بعداز ظهر نیز جلسه ای با سرمایه گذاران آذربایجان شرقی خواهد داشت.

کد مطلب 4528083

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