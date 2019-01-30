رئیس مجلس شورای اسلامی وارد تبریز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، دقایقی پیش با استقبال استاندار آذربایجان شرقی و نماینده ولی فقیه در استان وارد تبریز شد.

کلنگ زنی راه آهن بستان آباد – سراب، دیدار مردمی با مردم شهرستان سراب، حضور در شهرستان میانه و شرکت در یادواره شهدای دانش آموز این شهرستان از جمله برنامه های لاریجانی در آذربایجان شرقی است.

سفر به شهرستان بستان آباد، دیدار با مسئولان شهرستان بستان آباد و خانواده معظم شهدا، بازدید از کارخانه تولید آلومینیا و دیدار با مسئولان و خانواده شهدا در شهرستان سراب از دیگر برنامه‌ های لاریجانی است.

گفتنی رئیس مجلس امروز بعداز ظهر نیز جلسه ای با سرمایه گذاران آذربایجان شرقی خواهد داشت.