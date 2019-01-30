نمایشگاه «حماسه حضور» روزهای انقلاب در همدان را به تصویر می کشد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور؛ علیرضا تکلو با اعلام این خبر افزود: در این نمایشگاه تصاویر به دست آمده از صحنه های راهپیمایی قشرهای مختلف جامعه، مبارزات و درگیری جوانان انقلابی همدان با ماموران ستم شاهی، حضور گسترده زنان و کودکان در راهپیمایی ها، سخنرانی ها و گردهمایی های انقلابی به نمایش گذاشته شده است.

وی افزود: همچنین گزیده ای از روزنامه های ملی و محلی که به رویدادهای همدان به خصوص در حماسه ۳۰ مهر سال ۱۳۵۷ پرداخته اند نیز در کنار اسناد و مدارک مربوطه به نمایش گذاشته شده اند.

تکلو اضافه کرد: به منظور گرامی داشت یاد و نام شهدای انقلاب، تصویر و زندگینامه ۲۴ شهید انقلابی شهرستان همدان در معرض دید علاقمندان قرار دارد که امیدواریم موجب معرفی بیشتر و نشر ارزش های والای شهدای ایران اسلامی شود.

وی افزود: این نمایشگاه با همکاری شهرداری همدان و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان برگزار شده و در ایام الله دهه فجر در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در نگارخانه نگاه نو واقع در میدان آرامگاه ابن سینا، جنب شهرداری مرکزی پذیرای علاقمندان خواهد بود.