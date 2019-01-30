  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۱۷

«موشه یعالون» کابینه رژیم صهیونیستی را فاسد توصیف کرد

وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی در سخنانی اعلام کرد که کابینه کنونی این رژیم یک کابینه فاسد است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «موشه یعالون» وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی بار دیگر نخست وزیر این رژیم و کابینه آن را مورد حمله لفظی قرار داد.

بر اساس این گزارش، وی اعلام کرد که کابینه بنیامین نتانیاهو یک کابینه فاسد است.

وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی تأکید کرد که نخست وزیر و کابینه تحت امر وی هرچه سریعتر باید تغییر کنند.

گفتنی است، ماه ها است که به دلیل شکست های سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی در عرصه های داخلی و خارجی، میان مقامات سابق و کنونی این رژیم اختلافات گسترده ای ایجاد شده است.

