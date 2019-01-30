شرایط فعلی کشور برای مردم تبیین شود/تزریق شادی به جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد شامگاه سه شنبه در نشست هم‎اندیشی تبیین مبانی انقلاب اسلامی در چهل سالگی انقلاب اسلامی که با حضور روحانیون شاخص استان برگزار شد، اظهار کرد: ۴۰ در دین ما عدد مقدسی است و قداست دارد و از آنجایی که دشمنان ما گفته اند که چهل سالگی انقلاب اسلامی را نمی بینیم همین موضوع سبب می شود مردم حضور گسترده تری را در راهپیمایی ۲۲ بهمن داشته باشند.

وی افزود: متاسفانه امروز جامعه دچار مشکلات معیشتی بوده و شاید جامعه براثر ناآگاهی نداند چه کسی مقصر این وضعیت است و نقش دشمن در این مسیر کمتر دیده شود، پس وظیفه ماست که شرایط موجود را برای جامعه تبیین کنیم که نظام کوتاهی نکرده و دشمن شرارت داشته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان اینکه جامعه روحانیت چهل سال از انقلاب اسلامی دفاع کرده و نقش روحانیت در انقلاب اسلامی نقش فعالی است، گفت: ما باید به دنبال تزریق شادی به جامعه باشیم و با ناامیدی که دشمن به مردم ما تزریق می کند مقابله کنیم.

وی تبیین توطئه‎های دشمن در چهل سال گذشته را برای مردم امری سخت توصیف کرد و افزود: باید تلاش کنیم تا تمام گردنه‎های سختی که طی چهل سال گذشته پشت سر گذاشتیم تبیین کنیم و به دست آوردهای انقلاب اسلامی هم اشاره کنیم.

حجت الاسلام ولی نژاد گفت: ۲۲ بهمن سال جاری نسبت به سنوات گذشته تفاوت بسیاری دارد و حضورپرشور مردم در این انتخابات با اهمیت است.