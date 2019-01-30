افزایش رشته های کاردانی علمی کاربردی/ ۱۳ بهمن آخرین مهلت ثبت نام

به گزارش خبرنگار مهر، کد رشته محلهای جدید به پذیرش در دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی - کاربردی برای بهمن ماه سال ۱۳۹۷ اضافه شد.

پذیرش دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی مراکز و واحدهای آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ در سال ۹۷ برای بار دوم تمدید شده است و داوطلبان تا شنبه ۱۳ بهمن ۹۷ فرصت دارند که با مراجعه به مراکز نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

اصلاحات مربوط به برخی از کد رشته محلها و مراکز آموزشی در اطلاعیه ۱۰ بهمن ماه ۹۷ منتشر شده است و متقاضیان می توانند ضمن مراجعه به اطلاعیه سازمان سنجش از رشته محل های جدید و اصلاحات مربوط به کد رشته محل های موسسات آموزشی مطلع شوند.

این پذیرش بر اساس مصوبه جلسه شانزدهم شورای سنجش و پذیرش ۱۲ دی ماه ۹۷ صورت می گیرد.

علاقمندان به تحصیل در رشته‌های تحصیلی دوره‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی مراکز و واحدهای آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در بهمن ماه سال ۱۳۹۷، (اعم از داوطلبانی که در پذیرش دوره مهر ماه و یا مرحله تمدید پذیرش تکمیل ظرفیت مهرماه ثبت‌نام کرده و یا نکرده‌اند) می توانند در این دوره شرکت کنند.

این کدرشته ها فقط ظرفیت خالی مانده مرحله تمدید پذیرش ثبت نام در مهر ماه سال ۱۳۹۷ را در بر می گیرد و شامل رشته محل هایی که ظرفیت آنها تکمیل شده، نخواهد بود.

تمامی متقاضیان باید دارای مدرک دیپلم نظام جدید (فنی و حرفه ای، کار دانش و نظری) و یا دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه (چهارساله یا شش ساله دبیرستان و یا هنرستان) حداکثر تا تاریخ ۳۰ بهمن ۹۷ باشند.