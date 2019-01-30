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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۴۱

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

بارندگی ها در زنجان ۱۴۴ درصد رشد داشته است

بارندگی ها در زنجان ۱۴۴ درصد رشد داشته است

زنجان-مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: از اول مهرماه امسال تا ۹ بهمن میزان بارش‌ها در استان زنجان بیش از ۱۶۹ میلی‌متر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴۳.۵ درصد افزایش داشته است.

احدی یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به میانگین بارش‌ها در استان زنجان اشاره کرد و افزود: از اول مهرماه امسال تا ۹ بهمن میزان بارش‌ها در استان زنجان بیش از ۱۶۹ میلی‌متر بوده است. 

وی اظهار کرد: میزان بارش‌ها  در استان زنجان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴۳.۵  درصد افزایش  و نسبت به میانگین بلند مدت هم ۳۹ درصد افزایش داشته است.

یاغموری تأکید کرد: طی این بازه زمانی بیشترین بارش‌ها در استان زنجان مربوط به شهرستان ابهر و قیدار بوده و کمترین بارش نیز مربوط به طارم است. 

وی  به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف بوده و تا روز جمعه بارشی در استان نداریم. 

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و یادآور شد: دمای هوای استان تا اواخر هفته کاهش داشته و هوا سردتر می‌شود.

کد مطلب 4528093

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