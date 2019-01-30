بارندگی ها در زنجان ۱۴۴ درصد رشد داشته است

احدی یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به میانگین بارشها در استان زنجان اشاره کرد و افزود: از اول مهرماه امسال تا ۹ بهمن میزان بارشها در استان زنجان بیش از ۱۶۹ میلیمتر بوده است.
وی اظهار کرد: میزان بارشها در استان زنجان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴۳.۵ درصد افزایش و نسبت به میانگین بلند مدت هم ۳۹ درصد افزایش داشته است.
یاغموری تأکید کرد: طی این بازه زمانی بیشترین بارشها در استان زنجان مربوط به شهرستان ابهر و قیدار بوده و کمترین بارش نیز مربوط به طارم است.
وی به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف بوده و تا روز جمعه بارشی در استان نداریم.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و یادآور شد: دمای هوای استان تا اواخر هفته کاهش داشته و هوا سردتر میشود.
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