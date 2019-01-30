آزادی بیان از دستاوردهای مهم انقلاب است/حل مشکلات با انقلابی گری

به گزارش خبرنگار مهر، سردارمحمدرضا نقدی صبح چهارشنبه در اجلاس مسئولان کانون های بسیج اساتید دانشگاه آزاد در مشهد اظهارکرد: امروز در حالی چهلمین سال پیروزی انقلاب را جشن می گیریم که بسیاری از انقلاب ها در جهان حتی چند سال هم دوام نیاوردند و از مسیر خود منحرف شده و یا از بین رفتند.

وی افزود: امروز یکی از غفلت های مهم ما نوشتن تاریخ انقلاب و قبل از آن است و برای تمدن سازی باید به این حوزه توجه ویژه داشته باشیم تا همه بدانند قبل و بعد از انقلاب بر مردم ایران چه گذشته است.

معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: یکی از مهم ترین دستاوردهای انقلاب ایجاد آزادی بیان برای مردم بود به صورتی که حتی دانش آموزان ما در مدارس نیز به راحتی کشور را نقد می کنند و از چیزی هراس ندارند.

نقدی تصریح کرد: پیش از انقلاب بسیاری به دلیل نقد به رژیم و حتی سرودن شعرهای انتقادی بازداشت و شکنجه شدند و آزادی بیان نیز وجود نداشت.

وی تاکید کرد: طبق اعلام رژیم شاهنشاهی ۷۰ درصد مردم ایران قبل از انقلاب در روستاها زندگی می کردند که حتی جاده و آب لوله کشی نیز نداشتند و این در حالی بود که میزان صادرات نفت در آن دوران ۴ برابر امروز بود.

معاون فرهنگی سپاه پاسدارن تاکید کرد: امروز عده ای در داخل کشور حرف از جهانی سازی می زنند که غلط است و کار به جایی رسیده که خود ترامپ در سازمان ملل جهانی سازی را زیرسوال برد و اعلام کرد ما برای منافع آمریکا باید کار کنیم.

نقدی اظهارکرد: دلیل فقر مردم جدای از بی کفایتی مسئولان رژیم ستمشاهی این بود که ۹۰ درصد پول نفت را انگلیسی ها و دیگر کشورها به عنوان حق استخراج از کشور خارج می کردند.

وی بیان کرد: امروز یا باید تسلیم آمریکا شویم و مانند عربستان سعودی گاوه شیرده باشیم و هرچه آنها گفتند بگوییم چشم و یا با آمریکا مبارزه و منافع خودمان را تامین کنیم.

معاون فرهنگی سپاه در ادامه تاکید کرد: ما در کشورمان با مردم سالاری مواجه هستیم به صورتی که یک معلم می تواند با رای مردم یک شهر به عنوان نماینده مجلس انتخاب شود اما خارج از کشور حزب سالاری وجود دارد که در واقع قطب های اقتصادی هستند.

نقدی گفت: وقتی جوری رای دادیم که عده ای افراد غیر کارشناس و اشرافی بر مسند کار قرار گرفتند دیگر نباید مدام انتقاد داشته باشیم که چرا وضعیت کشور اینگونه است.

وی گفت: مشکلات اقتصادی امروز کشور ساده ترین مشکل در تاریخ انقلاب است زیرا ما با دست خالی مقابل رژیم ستمشاهی، منافقان و رژیم بعث عراق ایستادیم و به پیروزی رسیدیم.

معاون فرهنگی سپاه پاسداران تاکید کرد: برای پیشرفت در اقتصاد به منابع انرژی، معدن، نیروی انسانی، علم و منابع مالی نیازمندیم که همه آنها را داریم اما به دلیل نداشتن رویکرد و چشم بستن به خارج مشکلاتمان حل نمی شود.

نقدی تاکید کرد: توکل بر خداوند، انقلابی گری و تکیه بر توان داخل مشکلات را حل می کند.