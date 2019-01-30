سوال مهم «خانا» از حامیان مداخله نظامی در ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر، «رو خانا» از اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار پیامی در توئیتر از حامیان طرح مداخله نظامی در ونزوئلا سوال کرد: پرسش من از کسانی است که از مداخله نظامی در ونزوئلا به دلیل آنکه مردم این کشور گرسنه هستند حمایت می کنند.

سوال من این است: آیا شما به دلیل اینکه ۱۴ میلیون شهروند یمنی به دلیل حمایت ما از مداخله نظامی در این کشور و حمایت از حملات عربستان سعودی به آن، در آستانه قحطی قرار گرفته اند نیز عصبانی می شوید؟

در روزهای اخیر انتشار خبرهایی موجب افزایش احتمال مداخله نظامی آمریکا در ونزوئلا شده است.