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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۱۰

تصاویر جدید از فاصله یک مایلی سیارک «بن نو»

تصاویر جدید از فاصله یک مایلی سیارک «بن نو»

کاوشگر «اسیریس- رکس» تصاویر جدیدی از سیارک «بن نو» را از فاصله یک مایلی آن ثبت کرده است. این تصاویر مربوط به قطب جنوب سیارک هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از داسپیس، کاوشگر OSIRIS-REx متعلق ناسا که سیارک «بن نو» را دنبال می کند، تصاویر جدیدی از این شی آسمانی با شکل عجیب ارسال کرده است. این سیارک بیش از ۱.۴ میلیارد مایل با زمین فاصله دارد.

در ابتدای سال جاری میلادی OSIRIS-RExبه مدار سیارک «بن نو» رسید و با ثبت تصاویری از آن، اطلاعات بیشتری در اختیار دانشمندان قرار داد.

 سیارک «بن نو» با قطر ۱۶۰۰ مایل، کوچکترین شی آسمانی است که یک کاوشگر دور آن مدار زده است.

 به هرحال  OSIRIS-RExآخرین تصاویر از بن نو  را از فاصله یک مایلی سطح سیارک ثبت کرده که جزئیات دقیقی را در بر دارد.

تصاویری که در حساب کاربری توئیتر مربوط به ماموریت  OSIRIS-REx ثبت شده، قطب جنوب بن نو را نشان می دهند.

کد مطلب 4528101
شیوا سعیدی

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