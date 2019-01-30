میوه شب عید مردم قزوین به میزان کافی تامین و تهیه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جلسه کمیته راهبردی استان قزوین روز چهارشنبه با حضور محمود محمودی رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین و نمایندگان استانداری قزوین، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، اتحادیه شرکت های تعاون روستایی استان قزوین در دفتر مدیریت سازمان تعاون روستایی استان برگزار شد.

محمود محمودی در این جلسه اظهار کرد: با ورود آخرین محموله سیب درختی به استان قزوین، سهمیه سیب تنظیم بازار میوه شب عید ذخیره سازی شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: سیب درختی از سردخانه سار سیب و سرخ دشت دماوند و سردخانه سهولان شنو، آذرخش، لاله و کوهسار شهرستان اشنویه در آذربایجان غربی به سردخانه ترگل صحرا استان قزوین ارسال شده است.

رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین با بیان اینکه حمل و ذخیره سازی پرتقال میوه شب عید در سردخانه استان در حال انجام است، افزود: میوه شب عید مردم استان به اندازه کافی تامین، تهیه و ذخیره سازی شده و جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: یکی از وظایفی که سازمان تعاونی روستایی در ستاد تنظیم بازار بر عهده گرفته، بحث تامین میوه شب عید است که با کیفیت مناسب خریداری و در قزوین عرضه خواهد شد.