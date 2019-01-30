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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۲۸

روسیه: ثبات راهبردی جهان رو به زوال است

روسیه: ثبات راهبردی جهان رو به زوال است

معاون وزیر خارجه روسیه از زوال ثبات راهبردی در جهان ابراز نگرانی کرد و با توجه به کاهش اعتماد متقابل میان ۵ قدرت هسته‎ای، خطر بروز درگیری را گوشزد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی ریابکوف» معاون وزارت خارجه روسیه در جلسه‌ای که امروز چهارشنبه با حضور ۵ قدرت هسته‌ای در پکن برگزار شد؛ گفت: احتمال درگیری در جهان به سطحی خطرناک رسیده است.

وی افزود: وضعیت در حوزه امنیت بین‌الملل نه تنها به ثبات نرسیده بلکه رو به وخامت است.

به گفته ریابکوف، روسیه شاهد زوال ثبات راهبردی در جهانی است که در پس‌ زمینه آن برخی دولت‌ها به دنبال در هم شکستن معماری رژیم‌های منع اشاعه و کنترل تسلیحاتی هستند.

وی در این باره گفت: برخی کشورها تغییرات خطرناکی در دکترین‌های خود اعمال می‌کنند که از جمله این تغییرات می‌توان به آنهایی اشاره کرد که به کاهش آستانه توسل به تسلیحات هسته‌ای منجر خواهد شد.  

گفتنی است در پایان نشست هسته‌ای نمایندگان چین، فرانسه، روسیه، آمریکا و انگلیس، طرفین از ارائه بیانیه مشترک بازماندند که ریابکوف آن را ناشی از افزایش بی‌اعتمادی میان ۵ قدرت هسته‌ای عنوان کرد.

کد مطلب 4528108
مریم خرمایی

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