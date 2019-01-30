  1. استانها
  2. قم
۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۲۵

در لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور؛

تیم افشید قم با دیدار برابر ذوب آهن به کار خود پایان می‌دهد

تیم افشید قم با دیدار برابر ذوب آهن به کار خود پایان می‌دهد

قم - تیم فوتبال افشید قم با دیداری خارج از خانه برابر ذوب آهن اصفهان به کار خود در فصل جاری لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور پایان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله گروهی لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور جمعه ۱۲ بهمن به پایان می‌رسد و با پایان این مرحله تیم‌های صعود کننده از گروه‌های مختلف وارد جدول مرحله دوم می‌شوند اما استان قم در مرحله دوم نماینده‌ای ندارد.

تیم افشید قم که در مرحله گروهی این مسابقات در میانه جدول قرار گرفته در آخرین دیدار خود در این مرحله روز جمعه ۱۲ بهمن از ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه در زمین مجموعه شفق اصفهان میهمان تیم ذوب آهن اصفهان است اما نتیجه این مسابقه تأثیری در جایگاه افشید ندارد.

افشید لیگ برتر نوجوانان را به خوبی آغاز کرد و کسب چند نتیجه درخشان در آغاز راه به این تیم کمک کرد تا خود را به عنوان یک مدعی مطرح کند اما روزهای بد این تیم از راه رسید و چند شکست پیاپی افشید را از تیمی مدعی به تیمی میانه جدولی تبدیل کرد.

با توجه به نتایج به دست آمده در ۱۳ هفته سپری شده از مسابقات، افشید نگران سقوط نیست و حضور این تیم در رده چهارم جدول ۷ تیمی تثبیت شده است و ذوب آهن نیز در صدر جدول قرار دارد و بازی با افشید برای این تیم اصفهانی نیز کاملاً جنبه تشریفاتی دارد زیرا کسب هر نتیجه‌ای صدرنشینی این تیم را با چالش مواجه نمی‌کند.

استان قم در لیگ برتر نوجوانان کشور در سال‌های اخیر هر ساله دارای یک تیم بوده است اما تیم‌های قمی هرگز نتوانسته‌اند از مرحله گروهی صعود کنند.

کد مطلب 4528113

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها