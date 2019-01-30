کنگره «یحیی بن زید» فرصتی برای نمایش وحدت شیعه و سنی درگلستان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی پیش از ظهر چهارشنبه در نخستین نشست اعضای کنگره بین المللی «یحیی بن زید» اظهار کرد: زیارت ائمه و اولیای خدا فلسفه خاصی دارد و همواره به آن تاکید شده است و حتی گفته شده اگر نمی توانید به زیارت ائمه بروید به زیارت صالحین و دوستداران آن ها بروید.

وی افزود: بهتر است در کنگره بین المللی که با نام یحیی بن زید برگزار می شود به شخصیت یحیی پرداخته شود و در واقع اصل و ریشه قرار گیرد و در کنار آن به زید هم پرداخته شود.

امام جمعه گرگان گفت: حرکت زید (ع) مورد تایید امام جعفر صادق (ع) بود و در روایات نقل شده امام صادق بعد از به شهادت رسیدن زید تا ۲۰ روز در تب بودند.

وی اظهار کرد: در تبلیغات همواره به این نکته توجه کنید که یحیی بن زید تنها متعلق به اهل شیعه نیست و ترکمنان این منطقه همواره به این شخصیت توجه خاصی دارند.

آیت الله نورمفیدی اظهار کرد: خوشبختانه استان گلستان در سطح کشور به وحدت و همدلی مشهور بوده و باید تلاش شود این وحدت و همدلی در این کنگره هم دیده شود.

وی تصریح کرد: در رابطه با حضور یحیی بن زید در این منطقه شبهاتی وجود دارد که باید از طریق کار تحقیقاتی این شبهات را برای مردم برطرف کرد.

امام جمعه گرگان با بیان اینکه احترام به زید می تواند حرکتی بین المللی باشد، گفت: باید با دعوت از علمای شیعه و سنی برای شرکت در این کنگره به وحدت موجود در استان عمق بیشتری بخشیم و به آن ثبات دهیم.