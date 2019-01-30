۱۲ امشب آخرین مهلت ثبت نام در پذیرش بدون کنکور بهمن ۹۷

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پذیرش دانشجو در رشتههای تحصیلی پردیس دانشگاه صنعتی شریف در کیش، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، مراکز و واحدهای آموزشی دانشگاه پیام نور برای بهمن ماه ۱۳۹۷ صرفاً براساس سوابق تحصیلی انجام می شود.
وی گفت: این پذیرش بر اساس مصوبه جلسه شانزدهم شورای سنجش و پذیرش دانشجو در ۱۲ دی ماه ۹۷ صورت می گیرد و افراد واجد شرایط می توانند با مراجعه به سایت این مراکز و یا مراجعه حضوری و مستقیم به این مراکز، در این دوره ها ثبت نام کنند.
توکلی تاکید کرد: تمامی داوطلبانی که در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ ثبتنام کرده و یا نکردهاند نیز امکان ثبت نام در این پذیرش را دارند.
وی یادآور شد: ظرفیت پذیرش دانشجو در این دوره ۳۹۰ هزار نفر در ۸ هزار و ۷۷۱ کدرشته محل دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، مراکز و واحدهای آموزشی دانشگاه پیام نور است.
مشاور عالی سازمان سنجش خاطرنشان کرد: براساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو فقط ظرفیت خالی مانده مرحله تمدید مهلت ثبت نام در پذیرش مهرماه ۱۳۹۷ امکان پذیرش دانشجو دارند و شامل سایر رشته محل های دوره های روزانه و شبانه و کدمحل های سایر دوره ها که پذیرش آنها صرفاً سوابق تحصیلی است و ظرفیت آنها تکمیل شده، نیست.
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