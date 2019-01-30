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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۳۱

مشاور عالی سازمان سنجش خبر داد؛

۱۲ امشب آخرین مهلت ثبت نام در پذیرش بدون کنکور بهمن ۹۷

۱۲ امشب آخرین مهلت ثبت نام در پذیرش بدون کنکور بهمن ۹۷

مشاور عالی سازمان سنجش با اشاره به آخرین فرصت ثبت نام در پذیرش بدون کنکور نوبت بهمن ۹۷ گفت: ساعت ۲۴ امروز ۱۰ بهمن مهلت ثبت نام به پایان می رسد.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پذیرش دانشجو در رشته‌های تحصیلی پردیس دانشگاه صنعتی شریف در کیش، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، مراکز و واحدهای آموزشی دانشگاه پیام‌ نور برای بهمن ماه ۱۳۹۷ صرفاً براساس سوابق تحصیلی انجام می شود.

وی گفت: این پذیرش بر اساس مصوبه جلسه شانزدهم شورای سنجش و پذیرش دانشجو در ۱۲ دی ماه ۹۷ صورت می گیرد و افراد واجد شرایط می توانند با مراجعه به سایت این مراکز و یا مراجعه حضوری و مستقیم به این مراکز، در این دوره ها ثبت نام کنند.

توکلی تاکید کرد: تمامی داوطلبانی که در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ ثبت‌نام کرده و یا نکرده‌اند نیز امکان ثبت نام در این پذیرش را دارند.

وی یادآور شد: ظرفیت پذیرش دانشجو در این دوره ۳۹۰ هزار نفر در ۸ هزار و ۷۷۱ کدرشته محل دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، مراکز و واحدهای آموزشی دانشگاه پیام‌ نور است.

مشاور عالی سازمان سنجش خاطرنشان کرد: براساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو فقط ظرفیت خالی مانده مرحله تمدید مهلت ثبت نام در پذیرش مهرماه ۱۳۹۷ امکان پذیرش دانشجو دارند و شامل سایر رشته محل های دوره های روزانه و شبانه و کدمحل های سایر دوره ها که پذیرش آنها صرفاً سوابق تحصیلی است و ظرفیت آنها تکمیل شده، نیست.

کد مطلب 4528118

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