۱۲ امشب آخرین مهلت ثبت نام در پذیرش بدون کنکور بهمن ۹۷

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پذیرش دانشجو در رشته‌های تحصیلی پردیس دانشگاه صنعتی شریف در کیش، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، مراکز و واحدهای آموزشی دانشگاه پیام‌ نور برای بهمن ماه ۱۳۹۷ صرفاً براساس سوابق تحصیلی انجام می شود.

وی گفت: این پذیرش بر اساس مصوبه جلسه شانزدهم شورای سنجش و پذیرش دانشجو در ۱۲ دی ماه ۹۷ صورت می گیرد و افراد واجد شرایط می توانند با مراجعه به سایت این مراکز و یا مراجعه حضوری و مستقیم به این مراکز، در این دوره ها ثبت نام کنند.

توکلی تاکید کرد: تمامی داوطلبانی که در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ ثبت‌نام کرده و یا نکرده‌اند نیز امکان ثبت نام در این پذیرش را دارند.

وی یادآور شد: ظرفیت پذیرش دانشجو در این دوره ۳۹۰ هزار نفر در ۸ هزار و ۷۷۱ کدرشته محل دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، مراکز و واحدهای آموزشی دانشگاه پیام‌ نور است.

مشاور عالی سازمان سنجش خاطرنشان کرد: براساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو فقط ظرفیت خالی مانده مرحله تمدید مهلت ثبت نام در پذیرش مهرماه ۱۳۹۷ امکان پذیرش دانشجو دارند و شامل سایر رشته محل های دوره های روزانه و شبانه و کدمحل های سایر دوره ها که پذیرش آنها صرفاً سوابق تحصیلی است و ظرفیت آنها تکمیل شده، نیست.