شکوفایی مطبوعات در قم از دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - سمانه سادات فقیه سبزواری: محمد جواد محرابی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به تبیین وضعیت مطبوعات پیش و پس از انقلاب در قم پرداخت و اظهار کرد: پیش از پیروزی انقلاب به صورت رسمی در قم مجوزی برای چاپ و نشر مطبوعات نداشتیم ولی اکنون از مجموع ۸ هزار و ۶۲۹ مجوز صادر شده برای رسانه‌های کشور، حدود ۳۴۰ مجوز به رسانه‌های قم اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه بعضی از مطبوعات ما سابقه‌ای به بلندای پیش از پیروزی انقلاب دارند، تصریح کرد: سال ۱۳۹۱ جشن ۵۰ سالگی نشریه مکتب اسلام را برگزار کردیم که علمای بزرگ ما در این نشریه قلم می‌زدند و این نشریه چراغ راهی برای کسانی که پیرو مکتب اسلام بودند به شمار می‌رفت.

معاون مطبوعات و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم با اشاره به علمایی که در نشریه مکتب اسلام دست به قلم بودند، گفت: آیت الله العظمی مکارم شیرازی، آیت الله استادی، شهید علامه مطهری و بسیاری از دیگر بزرگان در این نشریه قلم می‌زدند. نشریه مکتب اسلام همچنان بعد از گذشت چند دهه از فعالیت به صورت استوار مشغول ادامه فعالیت است.

نشریات قم بیشتر در زمینه‌های تخصصی فعالیت دارند

وی با تأکید بر اینکه پس از پیروزی انقلاب مطبوعات با گرایش‌های تخصصی در قم منتشر می‌شد و نشریات عمومی بسیار ضعیف بود، عنوان کرد: اوایل دهه ۷۰ نشریات رشد کردند ولی در دو سال گذشته به صورت عمومی مجوزهای مطلوبی برای چاپ نشریات صادر شد که در این راستا می‌توان به ملی شدن سه روزنامه استانی در قم اشاره کرد.

۱۵ خبرگزاری در قم دارای نمایندگی است و ۵۲ پایگاه خبری دارای مجوز نیز در قم فعالیت دارد

محرابی با عنوان اینکه تا چند سال گذشته نشریات و روزنامه‌های سراسری نداشتیم، تصریح کرد: در این مدت سه نشریه و چندین هفته نامه مجوز گرفتند که نشریات و هفته نامه‌ها به سرعت به دنبال روزنامه شدن هستند.

معاون مطبوعات و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم با تأکید بر اینکه نشریات استان قم بیشتر در زمینه‌های تخصصی فعالیت دارند، گفت: این نشریات در حوزه علم ایران به نوعی فعال هستند و با توجه به اینکه قم مأمن و مأخذ مراکز علمی است مطبوعات ما با موضوع علمی و پژوهشی هستند و بسیاری از آنان چند زبانه هستند و در حوزه علم و جنبش نرم افزاری نیز به صورت پرتلاش در حال فعالیت هستند.

وی با اشاره به شمار رسانه‌های چند زبانه بیان کرد: ۸۷ رسانه در قم، به زبان‌های انگلیسی، عربی، فرانسوی، روسی، استانبولی، اردو، اسپانیایی و آلمانی به تولید محتوا مشغول هستند.

معاون مطبوعات و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم، تعداد خبرگزاری‌ها در استان قم را مورد توجه قرار داد و گفت: از ۴۲ خبرگزاری فعال در کشور، بیش از ۱۵ خبرگزاری در قم دارای نمایندگی است و ۵۲ پایگاه خبری دارای مجوز نیز در قم فعالیت دارد.

وی با اشاره به فعالیت سه خبرگزاری که در قم خاستگاه استانی دارند و دفتر مرکزی آنها نیز در استان قم مستقر است، گفت: خبرگزاری رسا، خبرگزاری حوزه و خبرگزاری اهل بیت(ع) سه خبرگزاری فعالی هستند که دفتر مرکزی آنها در این استان مستقر است.

اخبار با کیفیتی در قم تولید می‌شود

محرابی با اشاره به فعالیت‌های این خبرگزاری‌ها در قم اضافه کرد: خبرگزاری رسا که فعالیت آن به حوزه علمیه ارتباط دارد و خبرگزاری حوزه که مختص حوزه علمیه است و خبرگزاری ابنا «اهل بیت(ع)» نیز دیگر خبرگزاری است که در زمینه اهل بیت(ع) فعالیت می‌کند.

خبرهای قم رتبه‌ای بالاتر ازاستانی دارد و می‌توان خبرهای قم را در تراز ملی و بین المللی قرار داد

وی تعداد نشریات و خبرگزاری‌هایی که نمایندگی‌های آنها در قم فعالیت دارند را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: با توجه به اینکه شهر قم شهری خبر خیز است و خبرهای آن رتبه‌ای بالاتر از رتبه استانی دارد و می‌توان خبرهای قم را در تراز ملی و بین المللی قرار داد.

محرابی ادامه داد: از مجموع ۱۷۲ روزنامه دارای مجوز برای توزیع سراسری، حدود ۱۰ روزنامه سراسری در قم دارای دفتر نمایندگی هستند که ضمن ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع موفق به دریافت پروانه فعالیت شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: قم از استراتژی خاصی برخوردار است و همچنین بارگاه حضرت معصومه(س) و حضور علما و مراجع در این استان و آمد و رفت رجال سیاسی به قم، موجب شده نگاه ما به بحث رسانه ملی باشد و در همین راستا اخبار با کیفیتی در قم تولید می‌شود، در این راستا می‌توان اذعان کرد که رشد و شکوفایی نشریات در قم از دستاوردهای انقلاب است.