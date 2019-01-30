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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۴۴

آمادگی اندونزی برای میزبانی مذاکرات صلح افغانستان

آمادگی اندونزی برای میزبانی مذاکرات صلح افغانستان

نماینده ویژه معاون رئیس جمهوری اندونزی در امور افغانستان گفت که کشورش آماده است تا از مذاکرات صلح افغانستان میزبانی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «حامد اول الدین» نماینده ویژه معاون رئیس جمهوری اندونزی در امور افغانستان طی دیدار با «صلاح الدین ربانی» وزیر خارجه افغانستان از آمادگی کشورش برای میزبانی مذاکرات صلح افغانستان خبر داد.

اول الدین در این دیدار بر ادامه همکاری های اندونزی با افغانستان برای پیشبرد مذاکرات صلح و استقرار امنیت در این کشور تاکید کرد.

وزیر امور خارجه افغانستان نیز به نوبه خود از همکاری ها و حسن نیت اندونزی قدردانی کرد.

افزون بر این طرفین در این دیدار در مورد گسترش روابط دوجانبه، انتخابات ریاست جمهوری آتی افغانستان و همچنین همکاری های منطقه ای به بحث و تبادل نظر پرداختند.

کد مطلب 4528126

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