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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۳۷

 کارگروه ترویج اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه تهران راه اندازی می شود

 کارگروه ترویج اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه تهران راه اندازی می شود

کارگروه ترویج اخلاق حرفه‌ای با محوریت تصویب برنامه ها و اقدامات درخصوص ترویج اخلاق حرفه ای در میان دانشگاهیان در دانشگاه تهران تشکیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، این کارگروه با هدف ترویج ارزش‌ها و اخلاق حرفه‌ای، طراحی راهکارهای ترویج اخلاق حرفه‌ای، تدوین نظام‌نامه اخلاق حرفه‌ای دانشگاه تهران، پایش و ارزیابی رعایت ضوابط اخلاق حرفه‌ای توسط دانشگاهیان و ارائه الگو برای ترویج مسئولیت‌پذیری اخلاقی تشکیل خواهد شد.

این کارگروه وظیفه بررسی و تصویب برنامه‌ها و اقدامات در خصوص ترویج اخلاق حرفه‌ای در بین دانشگاهیان، تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های لازم برای ترویج اخلاق حرفه‌ای در حوزه‌های آموزش، پژوهش و تکریم ارباب رجوع و ارزیابی و رصد وضعیت رعایت اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان را بر عهده خواهد داشت.

کد مطلب 4528133

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