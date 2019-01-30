به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، این کارگروه با هدف ترویج ارزشها و اخلاق حرفهای، طراحی راهکارهای ترویج اخلاق حرفهای، تدوین نظامنامه اخلاق حرفهای دانشگاه تهران، پایش و ارزیابی رعایت ضوابط اخلاق حرفهای توسط دانشگاهیان و ارائه الگو برای ترویج مسئولیتپذیری اخلاقی تشکیل خواهد شد.
این کارگروه وظیفه بررسی و تصویب برنامهها و اقدامات در خصوص ترویج اخلاق حرفهای در بین دانشگاهیان، تدوین ضوابط و دستورالعملهای لازم برای ترویج اخلاق حرفهای در حوزههای آموزش، پژوهش و تکریم ارباب رجوع و ارزیابی و رصد وضعیت رعایت اخلاق حرفهای در بین اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان را بر عهده خواهد داشت.
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