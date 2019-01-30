طرح «یک ساعت با محیط بان» درمدارس شهرستان البرز اجرا شد

اکبر کشت پرور در این باره به خبرنگار مهر گفت: تعداد ۲۵۰ نفر از دانش آموزان و ۱۴ نفر از مربیان مدرسه ابتدایی برکت منطقه شهری مهرگان در بخش محمدیه با شرکت در طزح آموزشی با وظایف محیط بانان و مناطق تحت مدیریت شهرستان و ضرورت مشارکت آگاهانه در حفظ محیط زیست و نقش خود در طبیعت آشنا شدند.



رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان البرز تصریح کرد: در راستای آموزش و فرهنگ سازی محیط زیستی دانش آموزان به عنوان یکی از مخاطبین اثرگذار جامعه، طرح یک ساعت با محیط بان با هدف حساس سازی و نهادینه کردن رفتار زیست محیطی دانش آموزان توسط محیط بانان شهرستان البرز اجرا شده است.

وی بیان کرد: این برنامه در مدرسه ابتدایی برکت در منطقه شهری مهرگان از توابع بخش محمدیه با حضور ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان البرز اجرا شد و تعداد ۲۵۰ نفر از دانش آموزان و ۱۴ نفر از مربیان مدرسه با وظایف محیط بانان و مناطق تحت مدیریت شهرستان آشنا شدند.

کشت پرور یادآورشد: در این طرح همچنین ضرورت مشارکت آگاهانه در حفظ محیط زیست و نقش دانش آموزان در طبیعت برای شرکت کنندگان تشریح شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان البرز گفت: امید است با اجرای این طرح گامی اساسی در اعتلای فرهنگ محیط زیست برداشته شده و موجب مسئولیت پذیری دانش آموزان به عنوان یک محیط بان در جهت حفاظت از محیط زیست درسطح مدرسه و جامعه شویم.