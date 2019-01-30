تردد در محورهای کوهستانی گلستان تنها با زنجیرچرخ ممکن است

سرهنگ علی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم اکنون بارش برف در محورهای کوهستانی قطع شده ولی در اکثر محورها بارش باران را شاهد هستیم.

وی افزود: تردد در دو محور توسکستان و خوش ییلاق به آزادشهر به دلیل ریزش برف سنگین در روز گذشته تنها با زنجیر چرخ ممکن است.

عبدی ادامه: رانندگان تا جای ممکن از تردد در این محورها بپرهیزند و در صورت ضرورت تجهیزات زمستانه به همراه داشته باشند.

وی بیان کرد: در سایر محورها به دلیل ریزش باران رانندگان فاصله طولی را رعایت کرده و با سرعت مطمئنه حرکت کنند.

عبدی گفت: همکاران ما به همراه نیروهای راهداری در محور مستقر بوده و مشغول خدمات رسانی هستند.