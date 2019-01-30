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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۵۴

مادورو برای مذاکره با اپوزیسیون اعلام آمادگی کرد

مادورو برای مذاکره با اپوزیسیون اعلام آمادگی کرد

رئیس جمهوری ونزوئلا می‎گوید حاضر است در حضور میانجیگران بین‎المللی با آنهایی که قصد براندازی دولتش را دارند وارد مذاکره شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا در مصاحبه با «ریانووستی» از آمادگی برای مذاکره با مخالفین دولت در حضور میانجیگران بین‌المللی خبر داد.

وی در این باره گفت: آماده نشستن پشت میز مذاکره هستم تا به خاطر صلاح ونزوئلا، به خاطر صلح و آینده این کشور با اپوزیسیون صحبت کنم.

گفتنی است مادورو در مصاحبه با اسپوتنیک هم از آمادگی برای صحبت با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود حال آنکه تاکید کرد تیم وی به ویژه جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید مانع از تحقق چنین دیداری خواهند شد.

کد مطلب 4528149
مریم خرمایی

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