مادورو برای مذاکره با اپوزیسیون اعلام آمادگی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا در مصاحبه با «ریانووستی» از آمادگی برای مذاکره با مخالفین دولت در حضور میانجیگران بین‌المللی خبر داد.

وی در این باره گفت: آماده نشستن پشت میز مذاکره هستم تا به خاطر صلاح ونزوئلا، به خاطر صلح و آینده این کشور با اپوزیسیون صحبت کنم.

گفتنی است مادورو در مصاحبه با اسپوتنیک هم از آمادگی برای صحبت با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود حال آنکه تاکید کرد تیم وی به ویژه جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید مانع از تحقق چنین دیداری خواهند شد.