بهره برداری از ۳۱ پروژه گردشگری و صنایع دستی در مازندران

سیف الله فرزانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۳۱ پروژه با حجم سرمایه گذاری ۸۹۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال به بهره رداری می رسد و با افتتاح این پروژه ها ۱۷۰ فرصت شغلی در مازندران ایجاد می شود.

وی به افتتاح ۸ اقامتگاه بوم گردی در شهرستانهای رامسر، تنکابن، نوشهر، بابل، نکا و بهشهر اشاره کرد و افزود: ۵ واحد، خانه مسافر نیز در رامسر، تنکابن، کلاردشت، قائمشهر و سوادکوه همزمان با چهلمین سال بزرگداشت انقلاب اسلامی ایران به بهره برداری می رسد.

فرزانه با بیان اینکه توسعه صنایع دستی در قالب کارگاه های تولیدی جهت رونق کسب و کار در زمینه صنایع دستی و هنرهای سنتی یکی از اهداف سازمان به شمار می آید، تصریح کرد: با راه انداری و افتتاح کارگاه همجوشی شیشه در رامسر، سفال در تنکابن، سرامیک در آمل و ۳ کارگاه تولیدی در رشته های مختلف صنایع دستی در محمودآباد، ساری و بهشهر، به لیست کارگاه های تولیدی فعال در استان اضافه می شود.

وی از افتتاح یک هتل نور و یک هتل آپارتمان در شهرستان کلاردشت خبرداد و گفت: هشت دفتر خدمات سیاحتی-جهانگردی نیز در این ایام آغاز به کار کرده و در زمینه تورهای ورودی و خروجی به استان، فعالیت خواهند داشت.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری مازندران از آموزش، به عنوان مهمترین شاخص های توسعه گردشگری در کشور اشاره کرد و یادآور شد: در این ایام یک موسسه آموزشی در شهرستان نوشر نیز به بهره برداری می رسد و ما امیدواریم با افتتاح این موسسات آموزشی شاهد ارتقای سطح خدمات به گردشگران در واحدهای اقامتی و پذیرایی باشیم.

این مقام مسئول افزود: دو واحد پذیرایی در شهرستان آمل و نور به لیست واحدهای پذیرایی و رفاهی استان افزوده و به هم استانی های عزیز و گردشگران ورودی به مازندران به ویژه مسافران نوروزی خدمات ارایه خواهند داد.