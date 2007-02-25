کتاب "فلسفه ارسطوئی" منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، ارسطو به عنوان بانفوذترین فیلسوف عمل گرا محسوب می شود و کتاب تازه نایت اهمیت پایای فلسفه ارسطویی را مورد بررسی قرار می دهد.

این اثر ابتدا به بررسی پایه های نظری اظهارات ارسطو درباره فعالیت اخلاقی، سیاسی و مولد پرداخته است و پس از آن ایده های فعالیت اجتماعی را از دیدگاه سنت، لوتر، هگل، هایدگر و فیلسوفان ارسطوئی معاصر را دنبال کرده و سهم السیدرمک اینتایر را در این زمینه ارزیابی می کند.

نویسنده استدلال می کند در حالی که تفکر ارسطو استثمار را قانونی می داند، تجدید نظر مک اینتایر درباره نظام فلسفی ارسطو برتری اخلاقی را از نخبه سالاری اجتماعی جدا کرده و مقاومت در برابر ظلم را توجیه می کند.

فلسفه نظری و علمی ارسطو، فلسفه قرون وسطی و آداب مسیحی، ارسطو در آلمان، نظام فلسفی انقلابی ارسطو، مارکسیسم مک اینتایر، اخلاق اجتماعی، سیاست برخی از عناوین این اثر محسوب می شوند.

نویسنده این اثر به عنوان استاد سیاست دانشگاه لندن فعالیت می کند.