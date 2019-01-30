موردی از آنفولانزای فوق حاد پرندگان آذربایجان غربی مشاهده نشد

کامیار داهیم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال طرح پایش آنفولانزای فوق حاد پرندگان در سطح مزارع صنعتی طیور استان اجرا شده است افزود: براساس پایش تاکنون موردی از بیماری در استان مشاهده نشده است.

وی با بیان اینکه استان به دلیل مرزی بودن همچنان در معرض تهدید بیماری آنفولانزای پرندگان است ادامه داد: این استان هر سال برای مقابله با بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان از آمادگی کامل برخوردار است.

داهیم با بیان اینکه امسال آنفولانزای مرغی تنها در یک طیور روستایی در شهرستان میاندوآب مشاهده شد اظهارداشت: بر اساس گزارشهای رسیده این بیماری در روستای حاج حسن شهرستان میاندوآب در بین جمعیت طیور بومی مشاهده شد.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: در این راستا بلافاصله اکیپ های نظارت و بازرسی دامپزشکی استان در محل حاضر و پس از بازرسی مشاهده هستند تعداد در تعدادی از منازل این روستا طیور آلوده وجود دارد که در این راستا تمام طیور بومی این روستا جمع آوری و معدوم سازی شد.

داهیم تعداد طیور معدوم سازی شده در این روستا را ۸۰۰ قطعه عنوان و خاطرنشان کرد: پس از معدوم سازی غرامت لازم به اهالی این روستا از سوی دامپزشکی استان پرداخت شد.

وی کنترل، تست، نمونه برداری و در صورت مثبت بودن معدوم سازی را از سیاست های این اداره کل در برابر بیماری آنفولانزای مرغی عنوان کرد و گفت: مراقبت و پایش از مزارع صنعتی طیور در استان هرماه انجام می شود.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی در ادامه از اعزام ۶۰ اکیپ دامپزشکی به مناسبت دهه فجر به صورت رایگان به مناطق روستایی و عشایری خبر داد و اضافه کرد: این اکیپ ها در بخش های مطب، درمانگاه، بیمارستان، مرکز مایه کوبی خدمات دامپزشکی در امر، معاینه و ویزیت دامها و مشاوره بصورت رایگان ارائه می کنند.