پزشکان کرمانشاهی در بخش دولتی فرار مالیاتی ندارند

محمدباقر حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر لزوم پرداخت مالیات توسط همه اقشار جامعه اظهار داشت: چرخ کشور ما باید مانند کشورهای پیشرفته دنیا با پرداخت مالیات بچرخد در این میان دولت نیز باید پاسخگو باشد که این هزینه مالیات صرف چه مواردی می شود.

وی با بیان اینکه قریب به اتفاق پزشکان استان و ۱۰۰ درصد پزشکان بخش دولتی نیز مالیات می پردازند، افزود: در بخش دولتی از سوی پزشکان فرار مالیاتی نداریم و حتی ۶۰ درصد کارانه پزشکان در قالب مالیات، طرح‌های پلکانی و سهم رئیس دانشگاه از درآمد آنان کسر می شود.

رئیس سازمان نظام پزشکی استان کرمانشاه بیان کرد: در بخش خصوصی نیز هرساله اظهارنامه های مالیاتی توسط پزشکان پر می شود و آنان بر اساس قانون به پرداخت مالیات می پردازند از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی هم با پزشکانی که از پرداخت مالیات استنکاف کنند برخورد می‌کند.

وی گفت: پزشکان یکی از زحمت کش ترین اقشار جامعه و سرمایه های هر جامعه هستند که نباید زحمات آنان را نادیده انگاشت زیرا شماری از این پزشکان به بیماران نیازمند خدماتی از جمله انجام ویزیت رایگان و پرداخت هزینه دارو را ارائه می دهند.

رئیس سازمان نظام پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: در سطح استان ۳۵۷۳ پزشک در بخش خصوصی و دولتی فعال است که ۲۷۴۱ پزشک دربخش خصوصی مشغول خدمت هستند.