اولین قربانی سیلاب خوزستان/استان فاقد امکانات نجات حیوانات

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - قاسم منصور آل کثیر: ماجرای اسب شوشی فرصتی بود برای آزمونِ مسئولان در شرایط بحران. مرگ اسب شوشی با واکنش های مختلفی از سوی فعالان اجتماعی کشور مواجه شد.

رودخانه دز از کنار روستای سید محمد تفاخ «الهدامه» از توابع بخش مرکزی شوش می گذرد که وسطِ رودخانه، جزیره‌هایی شکل گرفته است. با بالا آمدن آب رودخانه، اسبی با دستِ شکسته بیش از هشت روز در این جزیره محاصره شده و نیاز مبرم به کمک رسانی توسط گروه‌های امداد از جمله هلال احمر داشت.

طبق اعلام مدیریت بحران استان و هواشناسی، احتمال بارندگی شدید وجود داشت و در صورت بارندگی، احتمال غرق شدنِ این اسب شدت می گرفت.

دوستداران محیط زیست و فعالان اجتماعی از استان های مشهد، تهران و شهرستان های خوزستان طی تماس هایی با خبرنگار خبرگزاری مهر مراتب همراهی و نگرانی خود نسبت به این ماجرا را اعلام کردند.

شوش از مراکز پرورش اسب‌های اصیل عرب ایرانی در استان خوزستان و کشور است و اسب نزد مردم این شهرستان جایگاه ویژه‌ای از نظر معنوی و اقتصادی دارد به همین دلیل مردم روستا به شدت نگران وضعیت اسب شوشی شده بودند.

ستایشِ مردمی که دوستدار اسب هستند

دبیر ستاد محیط زیست در مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری که گزارش مفصلی درباره محاصره شدن اسب شوشی را در پیج اینستگرامش منتشر کرد به خبرنگار مهر گفت: دوستان در حال هماهنگی برای تهیه بالگرد بودند و اگر مردم محلی صبر می کردند احتمال داشت اسب نجات پیدا کند.

محمد درویش افزود: همین که مردم نگران حیوان هستند بسیار ارزشمند است و ما باید همین ها را انعکاس بدهیم. دلیل انعکاس این خبر توسط خودم همین بود که به خودمان یاداوری کنیم انسان های شریفی هستیم و دنیا ببیند ما با اینکه درگیر تحریم ها هستیم اما دلمان برای یک اسب هم می سوزد و اجازه نمی دهیم در سیل غرق شود.

درویش اظهار کرد: به نظر می رسد واحدهای هلال احمر آمادگی و آموزش های لازم را برای چنین اتفاقاتی را در دستور کار پرسنل هلال احمر قرار دهند تا در موارد مشابه چنین اتفاقاتی را شاهد نباشیم.

حوزه‌ ما نیست

به گزارش مهر، با اینکه رئیس هلال احمر شوش و رئیس پارک ملی کرخه برای نجات اسب شوشی نیاز به بالگرد را ضروری اعلام کردند اما بازهم هیچ واکنشی از سوی مسئولان صورت نگرفت.

بخشدار مرکزی شهرستان شوش در این باره در گفت وگو با خبرنگار مهر توضیح داد: ما تلاش و پیگیری های خودمان برای نجات اسب شوشی را انجام دادیم.

علی سرپرست افزود: رودخانه دز که از کنار روستای سید محمد تفاخ عبور می کند مرز میان حوزه شوش و دزفول است و جایی که اسب محاصره شده بود مربوط به بخش مرکزی شهرستان دزفول بود که با بخشدار مرکزی دزفول نیز تماس گرفتم ولی به علت نبود مسیر برای رسیدن به اسب متاسفانه آنها نیز نتوانستند کاری برای نجات این اسب بکنند.

رضا هلاکو از جوانان ساکنان روستای سید محمد تفاخ نیز درباره ماجرای غرق شدن اسب شوشی گفت: دو شب قبل از کشته شدن اسب به صورت داوطلب به همراه یک غواص حرفه ای و رئیس پارک ملی کرخه با قایق وارد رودخانه شدیم تا به سمت جزیره ای که اسب شوشی در آن محاصره شده است برویم.

رضا افزود: متاسفانه به رغم تلاش های صورت گرفته، سرعت آب به قدری بود که نمی توانستیم به اسب گرفتار شده در سیلاب برسیم و اگر اسب را وارد قایق می کردیم حتما قایق واژگون می شد. تمام تلاش خود را برای نجات این اسب مصدوم شوشی کردیم. تنها راه نجات این بود که با بالگرد اسب را از این فاجعه نجات دهیم.

از زمان انعکاس اخبار مربوط به محاصره اسب شوشی در جزیره ای وسط رودخانه دز تا زمان غرق شدن این است بیش از ۳۰ ساعت گذشت. اغلب مسئولان مربوطه در شهرستان شوش و استان از این ماجرا با خبر شده بودند. تنها با اهتمامی کوچک و ماموریتی یک ساعته توسط بالگرد به راحتی می شد جان این حیوان را نجات داد اما مسئولان نسبت به این ماجرا به طور کامل بی اهمیتی خود را نشان دادند.