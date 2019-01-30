به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه دهه مبارک فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، «نمایشگاه اقتدار ۴۰» که به منظور ارائه دستاوردهای دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برپا شده، از امروز در مصلی امام خمینی(ره) تهران با حضور سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سرلشکر عطاءالله صالحی، امیر عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش آغاز به کار کرد.

در این نمایشگاه که قرار است تا پایان دهه فجر برپا باشد، عموم مردم می‌توانند از دستاوردهای تجهیزاتی نیروهای مسلح اعم از وزارت دفاع، سپاه، ارتش و ناجا بازدید کنند.

سامانه پدافند موشکی برد متوسط «رعد»، سامانه پدافند موشکی برد متوسط «صیاد»، سامانه پدافند موشکی برد متوسط «سوم خرداد»، سامانه پدافند موشکی برد متوسط «طبس»، موشک پدافندی شلمچه، سامانه پدافندی مرصاد، سامانه‌ها و موشک‌های پدافندی بومی، در این نمایشگاه به نمایش درآمدند.

همچنین علاوه بر نمایش ماکت‌ موشک‌های «ذوالفقار، سجیل. قدر، فاتح، خلیج فارس و هرمز»، یک فروند «موشک قیام» در معرض دید عموم قرار گرفته است.

موشک‌های «کروز، ظفر، کروز نصر، کروز نصیر، نصر هواپایه و نصر بصیر»، به عنوان موشک‌های دریایی جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه اقتدار ۴۰ به نمایش درآمدند.

به گزارش مهر، انواع پهپادهای بمب‌افکن، رزمی، بدون سرنشین، شناسایی، مراقبت، شناسایی رزمی، دست پرتاب و همچنین رادار تصویربرداری محمول بر پهپاد نیز در این نمایشگاه به نمایش درآمده است.

همچنین ماکت‌ ناوشکن‌های سهند و دماوند، ناوچه موشک‌انداز سپر، شناور جستجو و نجات، شناورهای تندرو، شناور داک، زیردریایی فاتح و زیردریایی کلاس غدیر در این نمایشگاه به نمایش درآمدند.