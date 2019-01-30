عزم جدی ایران و قبرس برای تحکیم روابط علمی و دانشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، پتروس ناکوزیس سفیر جمهوری قبرس در ایران با حسین سالارآملی قائم مقام وزیر علوم در امور بینالملل که در محل مرکز همکاریهای علمی بینالمللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دیدار کرد.
دراین دیدار، تقویت روابط مناسب و دیرینه دو کشور و تلاش برای توسعه و تقویت این همکاریها مورد تاکید قرار گرفت.
پتروس ناکوزیس سفیر جمهوری قبرس در ایران، با رد اقدامات غیرقانونی و یکجانبه دولت آمریکا در بروز برخی مشکلات انسانی و اختلال در روابط و همکاریهای دوستانه بین جوامع بینالمللی و دولتها به ویژه در همکاریهای علمی دانشمندان و محققان و دانشجویان، مواضع مثبت خود و دولت جمهوری قبرس را در حمایت از مواضع قانونی و خواستههای قانونی و صلحجویانه دولت ایران ابراز کرد.
وی با اذعان به سطح بالای استعدادها و ظرفیتهای علمی و تحقیقاتی ایران، تلاش دو کشور ایران و قبرس را برای تقویت روابط و تعاملات همه جانبه به ویژه ارتقای سطح همکاریهای علمی و دانشگاهی را بسیار حائز اهمیت دانست.
در ادامه حسین سالار آملی، همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی قبرس را از اولویتهای همکاری علمی ایران در منطقه دانست و ابراز امیدواری کرد با سفر وزیر آموزش و فرهنگ قبرس به کشورمان در ماه آینده، شاهد فصل جدیدی از همکاریهای علمی بین ایران و قبرس باشیم.
وزیر آموزش و فرهنگ قبرس در رأس هیاتی متشکل از روسای دانشگاههای این کشور، اوایل اسفندماه ۱۳۹۷ به ایران سفر میکنند.
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