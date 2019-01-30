به گزارش خبرنگار مهر، تیم شهرداری سیرجان که با کسب ۱۷ امتیاز در رده دوم جدول رده بندی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان قرار دارد فردا در دیداری آسان میهمان تیم رده یازدهمی و بدون پیروزی سپیدار قائمشهر خواهد بود.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری سیرجان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بازی مقابل تیم سپیدار قائمشهر گفت: در فوتبال چیزی قابل پیش بینی نیست و نمی‌توان گفت یک دیدار آسان است. برای کسب سه امتیاز به قائمشهر می رویم و تمام تلاش خود را خواهیم کرد.

مریم جهان نجاتی در ادامه گفت: هفته آینده بازی سخت و حساسی مقابل تیم سپاهان خواهیم داشت و سعی می‌کنیم در بازی مقابل تیم سپیدار به مرور برخی از تکنیک و تاکتیک های خود برای بازی مقابل سپاهان بپردازیم. امیدوارم با کم ترین آسیب و اتفاق عجیب و غریب از قائمشهر با دست پر برگردیم.

وی درباره رقابت نزدیک تیم‌های بالای جدول رده بندی نیز گفت: متاسفانه به غیر از تیم شهرداری بم که بدون شکست در صدر قرار دارد سایر تیم های دوم تا ششم جدول با کم ترین اختلاف در تعقیب یکدیگر هستند و کوچک ترین اشتباه و از دست دادن امتیاز منجر به سقوط به رده های پایین خواهد شد. این رقابت فشرده و نزدیک نشان دهنده پیشرفت سطح کیفی مسابقات لیگ برتر فوتبال زنان است و نوید بخش روزهای خوب برای تیم ملی و فوتبال بانوان است. امیدوارم این رویه تا پایان رقابت‌های لیگ ادامه داشته باشد.

جهان نجاتی در پایان به بازگشت شبنم بهشت اشاره و گفت: شبنم بهشت که به دلیل آسیب دیدگی بازی ها را از دست داده بود در بازی مقابل سپیدار به تیم باز خواهد گشت و در این دیدار حاضر خواهد بود امیدوارم هرچه زودتر به شرایط ایده آل برسد و شروع خوبی داشته باشد.