به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره ملی نقش تن پوش، در راستای معرفی کودکان و بیماران پروانهای به جامعه و همچنین جلب حمایت اقشار مختلف دستاندرکاران و طراحان برتر جشنواره ملی نقش تن پوش در نمایشگاه "بومتن"، آثار منتخب این رویداد به نفع این بیماران به فروش خواهند گذاشت.
جشنواره ملی نقش تنپوش از سوی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی هنر به دبیری الهام زایجانی در آستانه برگزاری هفتمین دوره خود است.
نمایشگاه طراحان برتر دو دوره گذشته این جشنواره در غالب نمایشگاهی تحت عنوان بوم تن آثار خود را جهت فروش در حمایت از کودکان پروانه ای به نمایش خواهند گذاشت.
بیماران پروانهای در زمره گروههای بیماران کمتر شناخته شدهای هستند که نیاز به حمایت و کمک های مردمی دارند. متأسفانه در جامعه شناخت کمتری نسبت به این بیماری وجود دارد و حتی برخی از مردم فکر میکنند این بیماری مسری است. به همین دلیل دستاندرکاران جشنواره ملی نقش تنپوش تصمیم گرفتند نمایشگاهی برگزار شود و علاوه بر اختصاص بخشی از سود فروش محصولات به این بیماران با جلب حضور هنرمندان و افرد شاخص در این مراسم زمینه افزایش آگاهی مردم در خصوص بیماری پوستی (E.B) فراهم شود.
نمایشگاه ۱۰فروش آثار برتر ادوار جشنواره نقش تنپوش به نفع کودکان مبتلا به بیماری "ای بی" ۱۰ و ۱۱ بهمن ماه در "آوا سنتر" واقع در خیابان اقدیسه، نبش خیابان فیروزبخش از ساعت ۱۰ صبح الی ۲۱ برپا شده است.
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