صدور بیش از ۲۵۰ موافقت نامه برای ایجاد نیروگاه خورشیدی درفارس

عبدالعزیز کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هیچ مشاور،پیمانکار و نیروی متخصص خارجی در حوزه برق نداریم.

وی با اشاره به اینکه در سال ۵۷ تا حدود ۳ سال عمده فعالیت های حوزه صنعت برق از برنامه ریزی ،تولید ،طراحی ،مهندسی ساخت تجهیزات نصب و اجرا بهره برداری و...توسط مشاورین و پیمانکاران خارجی انجام می شد، بیان کرد: اکنون به برکت انقلاب سال هاست که هیچ مشاور و نیروی خارجی نداشته و متخصص داخلی تمام این حوزه ها را انجام و در دست گرفته اند.

کریمی گفت: در سال ۵۷ جمعیت استان فارس چیزی حدود ۲ میلیون نفر بوده اما اکنون براساس آخرین سرشماری جمعیت استان با ۲.۵ درصد رشد به حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسیده است.

وی با بیان اینکه صنعت برق به عنوان یکی از اساسی ترین زیرساخت های توسعه در استان فارس رشد قابل توجهی داشته است، افزود: شاخص ها نشان می دهد که در صنعت برق بیش از آمار جمعیت پیشرفت داشته ایم.

مدیر عامل برق منطقه ای فارس ادامه داد: در سال ۵۷ در استان فارس حدود ۱۹۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی وجود داشت که به شکل جزیره ای کار تولید برق را انجام می دادند، اما اکنون ظرفیت نیروگاهی با ۳۰ برابر افزایش به بیش از ۴ هزارو ۸۰۰ مگاوات رسیده است.

وی با اشاره به افزایش طول شبکه های انتقال و توزیع و تعداد مشترکین و روستاهایی که از برق استفاده می کنند میزان تولید به ازای هر نفر یا سرانه تولید، گفت: در سال ۵۷ در استان فارس ۱۷۸ روستا از نعمت روشنایی برخوردار بودند اما این عدد ۱۸ برابر شده و به ۳هزار و۲۵۱ روستا رسیده و اکنون به جز روستاهای بین راهی با کمتر از ۵ خانوار هیچ روستای بدون برقی نداریم.

کریمی با بیان اینکه امروزه انرژی برق به عنوان یک انرژی کاملا پاک توانسته جایگزین انرژی های فسیلی و سایر انرژی ها شود، یادآور شد: درآستانه انقلاب هیچ چاه آب که با انرژی برق کار کند وجود نداشت اما اکنون در استان فارس ۴۳ هزار مشترک کشاورزی برق داریم که بجای گازوئیل از برق استفاده می کنند.

این مسئول در عین حال گفت: در حال حاضر بیش از ۲۵۰ مورد موافقت نامه برای ایجاد و احداث نیروگاه جدید خورشیدی صادر شده است.

وی در خصوص آمار مشترکین که در سال ۵۷ که حدود ۲۱۰ هزار مشترک بوده اشاره کرد و افزود: به برکت انقلاب اسلامی این آمار امروز ۱۹ برابر شده و به ۲ میلیون مشترک افزایش یافته است.

مدیر عامل برق منطقه ای فارس گفت: تولید سرانه برق در سال ۵۷ حدود ۲۳۴ کیلو وات ساعت در سال بوده که اکنون به ۴هزارو ۴۸۰ کیلو وات ساعت در سال رسیده است.

وی با اشاره به اینکه به همان میزان که در مصرف برق رشد کرده ایم به همان اندازه در تولید نیز رشد داشته ایم، تصریح کرد: میزان تولید برق در استان بیش از مصرف رشد داشته به همین دلیل استان فارس به عنوان صادرکننده برق به سایر استان ها قلمداد می شود.

کریمی با بیان اینکه در صنعت برق در بحث کیفیت از دو جنبه پایداری برق، نوع و کیفیت تولید پیشرفت داشته ایم، گفت: اگر قرار باشد این صنعت با گذشته مقایسه شود کاری غیر قابل مقایسه بوده چرا که کمترین قطعی برق داریم و شاخص ها و آمارها نشان می دهند که ما کمبود برق ناشی از کمبود تولید ،ناپایداری برق و... نداریم.