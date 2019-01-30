۸۰۰۰ مترمربع از معابر منطقه دو کرمان آسفالت شد

علی سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فصل بارش نزولات آسمانی و لزوم ساماندهی و مرمت معابر اظهار کرد: آسفالت معابر منطقه برای تسهیل در عبور و مرور شهروندان و با هدف بهبود وضعیت تردد خودروها و رسیدن به استانداردهای مطلوب شهری انجام شده و مابقی معابر طبق اولویت بندی صورت گرفته، در برنامه کاری شهرداری منطقه قرار دارد.

سعیدی افزود: در ماه گذشته زیرسازی و آسفالت پیاده‌رو خیابان شقایق جنب شهرک باهنر، زیرسازی و آسفالت کوچه‌ ۱۱ وصال، ۱۸ بلوار حجاج، آسفالت کوچه ۱۱ شب بو، کوچه های ۹۰ و ۹۲ بلوار هوانیروز، کوچه شماره ۲ صائب تبریزی، کوچه بوعلی واقع در بلوار امیرکبیر، لکه‌گیری آسفالت کوچه‌های ۳۵، ۳۷ و ۴۸ جهاد، آسفالت کوچه ۳۲ شهید صدوقی و ... با پرداخت خودیاری اهالی انجام شده است.

شهردار منطقه دو کرمان با بیان اینکه معابر یاد شده بر اساس اولویت، با پرداخت خودیاری اهالی محل و با همکاری سازمان عمران و معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی منطقه آسفالت شد، تصریح کرد: بهسازی و آسفالت معابر در راستای ساماندهی زیرساخت‌های شهری در دستور کار شهرداری قرار دارد و با جدیت دنبال می‌شود.

سعیدی با بیان اینکه شهرداری منطقه دو آمادگی دارد همچون گذشته نسبت به آسفالت محلات، معابر و کوچه‌های سطح منطقه با مشارکت شهروندان اقدام کند، گفت: در همین خصوص شهروندان عزیز می‌توانند با ارایه تقاضا و معرفی نماینده و با پرداخت هزینه خودیاری، به معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی منطقه مراجعه کنند تا با اولویت‌بندی، عملیات آسفالت معابر انجام شود.