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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۰۸

شهردار منطقه دو کرمان:

۸۰۰۰ مترمربع از معابر منطقه دو کرمان آسفالت شد

۸۰۰۰ مترمربع از معابر منطقه دو کرمان آسفالت شد

کرمان - شهردار منطقه دو کرمان گفت: در راستای تداوم برنامه آسفالت و بهسازی معابر شهری، در دی ماه جاری بیش از هفت هزار و ۹۴۰ مترمربع از معابر فرعی منطقه دو شهر کرمان آسفالت شد.

 علی سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فصل بارش نزولات آسمانی و لزوم ساماندهی و مرمت معابر اظهار کرد: آسفالت معابر منطقه برای تسهیل در عبور و مرور شهروندان و با هدف بهبود وضعیت تردد خودروها و رسیدن به استانداردهای مطلوب شهری انجام شده و مابقی معابر طبق اولویت بندی صورت گرفته، در برنامه کاری شهرداری منطقه قرار دارد.

سعیدی افزود: در ماه گذشته زیرسازی و آسفالت پیاده‌رو خیابان شقایق جنب شهرک باهنر، زیرسازی و آسفالت کوچه‌ ۱۱ وصال، ۱۸  بلوار حجاج، آسفالت کوچه ۱۱ شب بو، کوچه های  ۹۰ و ۹۲ بلوار هوانیروز، کوچه شماره ۲ صائب تبریزی، کوچه بوعلی واقع در بلوار امیرکبیر، لکه‌گیری آسفالت کوچه‌های ۳۵، ۳۷ و ۴۸ جهاد، آسفالت کوچه ۳۲ شهید صدوقی و ... با پرداخت خودیاری اهالی انجام شده است.

شهردار منطقه دو کرمان با بیان اینکه معابر یاد شده بر اساس اولویت، با پرداخت خودیاری اهالی محل و با همکاری سازمان عمران و معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی منطقه آسفالت شد، تصریح کرد: بهسازی و آسفالت معابر در راستای ساماندهی زیرساخت‌های شهری در دستور کار شهرداری قرار دارد و با جدیت دنبال می‌شود.

سعیدی با بیان اینکه شهرداری منطقه دو آمادگی دارد همچون گذشته نسبت به آسفالت محلات، معابر و کوچه‌های سطح منطقه با مشارکت شهروندان اقدام کند، گفت: در همین خصوص شهروندان عزیز می‌توانند با ارایه تقاضا و معرفی نماینده و با پرداخت هزینه خودیاری، به معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی منطقه مراجعه کنند تا با اولویت‌بندی، عملیات آسفالت معابر انجام شود.

کد مطلب 4528183

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