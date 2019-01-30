اصلاحیه مصوبه هیات وزیران درباره ترخیص خودروهای وارداتی ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، گمرک ایران اصلاحیه مصوبه هیات وزیران در مورد تاریخ قبض انبار آن دسته از خودروهای وارداتی که قرار است با دستورالعمل آتی وزارت صنعت از گمرکات ترخیص شوند را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۳۲۶/۹۷/۱۳۰۲۶۵۴ مورخ ۹۷/۱۰/۲۳ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۷۸۹۵۷ مورخ ۲۹/۱۰/۹۷ دفتر مقررات صادرات و واردات منضم به تصویر مصوبه شماره ۵۶۰۲۳ت/۱۴۲۹۱۰ ه مورخ ۹۷/۱۰/۲۷ هیات محترم وزیران در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره ۶۰۲۳ت/۱۳۷۱۶۱ ه مورخ ۹۷/۱۰/۱۶ موضوع ترخیص خودروهای سواری دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی ارسال و اعلام می دارد، در بند یک مصوبه شماره ۵۶۰۲۳ت/۱۳۷۱۶۱ ه مورخ ۹۷/۱۰/۱۶ عبارت تا تاریخ ابلاغ این تصویبنامه به عبارت تا تاریخ ۹۷/۵/۱۶ اصلاح می گردد. کماکان اظهار، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهای مورد نظر منوط به ابلاغ دستورالعمل موضوع بند ۷ مصوبه مذکور ۹۷/۱۰/۱۶ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.