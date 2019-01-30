۴۰۴۰ ویژه  برنامه دهه فجر در استان گیلان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی اشجری صبح چهارشنبه در نشست خبری که در سالن اجتماعات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان برگزار شد ضمن تشریح برنامه‌های ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در این استان، اظهارکرد: امیدآفرینی، مردمی‌بودن، تبیین دستاوردهای چهل‌ساله انقلاب اسلامی و پاسخ به شبهات نسل جوان از مهمترین محورهای برگزاری برنامه‌های دهه فجر سال‌جاری است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی دشمنان نظام برای ایجاد موج نارضایتی با تزریق ناامیدی در جامعه و تلاش بی‌وقفه برای ایجاد فاصله بین مردم و مسئولان نظام، سیاه‌نمایی و بزرگ جلوه‌دادن نقاط ضعف، افزود: برگزاری باشکوه جشن چهل سالگی انقلاب اسلامی و حضور پرشور مردم در این جشن، پاسخی کوبنده به تحرکات شیطانی دشمنان نظام خواهد بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه دهه فجر چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی فرصتی مناسب برای بیعت مجدد مردم با انقلاب اسلامی، تصریح کرد: گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران سبب عصبانیت و خشم استکبار جهانی به‌دلیل از دست‌دادن منافع خود در این کشور شده است لذا همچنان با افکار شیطانی، توطئه‌پردازی و فتنه‌گری به دنبال انتقام از مردم مسلمان ایران است.

حجت‌الاسلام اشجری با بیان اینکه مقام معظم رهبری با ترسیم افق تمدن نوین اسلامی، الگوی پیشرفت را برای ۵۰ سال آینده برنامه‌ریزی کرده‌اند، گفت: ایران با گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی در اوج شکوفایی و بالندگی قرار دارد و نظام استکباری در طول چهل سال با بکارگیری تمام توان شیطانی خود نتوانسته است مانعی در مسیر تحقق اهداف متعالی انقلاب اسلامی ایجاد کند.

وی یوم‌الله ۲۲ بهمن را نماد ظلم‌ستیزی و آزادی‌خواهی ملت ایران دانست و ادامه داد: مردم ولایت‌مدار ایران قدردان نعمت الهی انقلاب اسلامی هستند و با حضور پرشور خود در برنامه‌های چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به‌ویژه راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن، دشمنان نظام را ناامید و مایوس کرده و به نظام اسلامی درخششی جاودانه خواهند بخشید.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با تاکید بر ضرورت زمینه‌سازی حضور اثرگذار و ثمربخش مردم به ویژه نوجوانان و جوانان در برنامه‌های دهه فجر، افزود: تبیین هنرمندانه آرمان والای انقلاب اسلامی و دستاوردهای چهل ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی در اولویت برنامه‌های ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار دارد.

حجت‌الاسلام اشجری با بیان اینکه ۴۰۴۰ ویژه‌برنامه برای بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در استان گیلان برنامه‌ریزی شده است، عنوان کرد: این رقم شامل برنامه‌های شاخص با گستره استانی و شهرستانی است در حالی که بیش از ۴۰ هزار فعالیت در کارگروه‌ها و کمیته‌های تشکیل شده در سطح استان مصوب و اجرایی می شود.

وی گفت: نمایشگاه دستاوردهای چهل‌ساله انقلاب اسلامی با ۴۰ غرفه در روز ششم بهمن‌ماه افتتاح و بازدید از آن تا پایان روز ۱۱ بهمن در پیاده‌راه فرهنگی شهر رشت ادامه دارد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان از برگزاری رژه موتورسواران از فرودگاه سردار جنگل شهر رشت تا گلزار شهدای این شهر در صبح روز ۱۲ بهمن خبر داد و عنوان کرد: رژه کشاورزان با ماشین‌آلات کشاورزی، به‌صدا درآمدن بوق کشتی‌ها در دو بندر آستارا و انزلی و نواخته‌شدن ناقوس کلیساها از دیگر برنامه‌های یوم‌الله ۱۲ بهمن خواهد بود.

وی با بیان اینکه ویژه‌برنامه استانی بزرگداشت یوم‌الله ۱۲ بهمن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی راس ساعت ۸:۳۰ صبح روز جمعه در گلزار شهدای شهر رشت برگزمی شود، گفت: حضور پرشور در میعادگاه نماز جمعه و اجرای سرود همخوانی قبل از نماز جمعه از دیگر برنامه‌های بزرگداشت این روز بزرگ است.

حجت‌الاسلام والمسلمین اشجری، برگزاری جشنواره فرهنگی هنری «مدرسه انقلاب» در ۴۰ مدرسه منتخب استان، اعزام کاروان قرآنی انقلاب به روستاها، برگزاری ۴ هزار مسابقه ورزشی و هنری در سطح استان، برپایی نمایشگاه‌های عکس با عنوان «تاریخ و رویدادهای انقلاب ۵۷» در ۴۰ میدان و مرکز فرهنگی رشت و برگزاری مسابقه خاطره‌نویسی ویژه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را از جمله برنامه‌های دهه فجرامسال عنوان کرد و گفت: یادواره شهدای فجرآفرین با محوریت ۶۳ شهید گیلانی دوران پیروزی انقلاب اسلامی، ۱۸ بهمن‌ماه در گلزار شهدای شهر رشت برگزار می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری ۵۸۰۰ جشن انقلاب در مدارس سراسر استان و اعزام ۵۰۰ روحانی و م