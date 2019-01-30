اجرای ۱۸۲ویژه برنامه دهه فجر در بیجار/دستاورد های انقلاب بیان شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شعبانی صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران، ضمن گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت:چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران یک رویداد بزرگ است که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

وی افزود:هر انقلابی که به چهلمین سالگرد خود برسد به یک سیر تکاملی و پتانسیل و ظرفیت های بالایی رسیده است و دشمنان ما در خارج از کشور با آگاهی از این مهم در تلاش هستند تا به این انقلاب خدشه وارد کنند.

شعبانی با تاکید بر اینکه در طول ۴۰ سال اخیر انقلاب اسلامی ایران در حوزه های مختلف سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به ظرفیت های بزرگی رسیده است، بیان داشت: کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی برای رسیدن به اهداف ناب انقلاب اسلامی باید از این ظرفیت ها استفاده بهینه کنند.

وی اضافه کرد: لازم است تا از تجربیات ارزشمند و دستاورد های مهم انقلاب اسلامی در زمینه اجتماعی اقتصادی، علمی دیپلماسی و سیاسی استفاده کنیم و این تجربیات باید در برنامه ریزی های چهل ساله دوم انقلاب در نظر گرفته شود تا پتانسیل و ظرفیت های موجود بیش از پیشتقویت شود.

فرمانده سپاه بیجار در بخشی دیگر از سخنان خود به اهمیت بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: اطلاع رسانی مناسب دستاوردهای انقلاب اسلامی یکی از نیازهای لازم و ضروری است.