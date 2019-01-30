به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل حیدری اظهار داشت: در ۱۰ ماهه سال‌جاری ۲ میلیارد و ۱۹۱ میلیون و ۱۹ هزار و ۴۶۱ دلار کالا به وزن ۴ میلیون و ۵۶۳ هزار و ۹۰۹ تن از طریق مرزی استان کرمانشاه به خارج از کشورصادر شد است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش رشد ۵۴ درصدی و از حیث وزن نیز رشد ۳۸ درصدی داشته است.

وی افزود: از مجموع فوق ، ۹۶۶ میلیون و ۴۸۷ هزارو ۱۳۳ دلار آن با وزن ۲ میلیون و ۳۵۷ هزارو ۴۳۶ تن از طریق گمرک پرویزخان به خارج از کشور صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حیث ارزش ۱۳۰ درصد و ار حیث وزن نیز ۱۰۳ رشد داشته است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه گفت: در این مدت صادرات خروجی از گمرک بازارچه مرزی سومار ۸۳۴ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۲۹۴ دلارکالا به وزن ۹۳۶ هزارو ۸۱۸ تن است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حیث ارزش ۳۳ درصد افزایش و ازلحاظ وزنی رشد ۱۲ درصدی داشته است.

وی با بیان اینکه صادرات خروجی از گمرک شیخ صله را ۱۸۲ میلیون و ۶۹۷ هزارو ۱۶۵ دلار کالا به وزن ۳۵۹ هزارو ۱۳ تن بوده است، تصریح کرد: میزان صادرات خروجی از گمرک خسروی ۱۶۳ میلیون و ۳۳ هزارو ۷۰۹ دلار کالا به ون ۴۸۰ هزارو ۴۱۵ تن بوده است که این میزان کالا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از حیث ارزش ۱۲۵ درصد واز لحاظ وزن ۶۹ درصد افزایش داشته است.

حیدری بیان داشت: در ۹ ماهه سال‌جاری میزان صادرات خروجی از گمرک بازارچه مرزی شوشمی ۴۳ میلیون و ۹۶۱ هزار و ۱۶۰ دلارکالا به وزن ۴۳۰ هزارو ۲۲۵ تن بود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از حیث ارزش ۹ درصد رشد و از لحاظ وزنی نیز ۳۳ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه عمده کالاهای صادراتی از طریق این گمرکات را لوازم خانه داری و پاکیزگی از مواد پلاستیکی ، سیب زمینی محفوظ شده ، نایلون پلاستیکی رولی ، گوجه فرنگی تازه یا سردکرده ، انواع کاشی دیواری ،کیسه نایلونی ، رول نایلونی، پیازوموسیر ، خیاروخیارترشی تازه یا سردکرده ، سیب تازه ، گرانول پلی اتیلن، عنوان کرد.