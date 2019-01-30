برخی اهالی ۳۵ روستا و یک شهر در خوزستان به علت سیلاب تخلیه شدند

علی خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تاکنون به دو هزار و ۸۳۰ خانوار سیل‌زده در شهرهای مختلف استان امدادرسانی شده است، اظهار کرد: امدادرسانی شامل برپایی اردوگاه اسکان اضطراری، توزیع اقلام امدادی و زیستی، تخلیه اضطراری مردم آسیب‌دیده و انتقال به مناطق امن، امداد و کمک‌های اولیه و کمک به ترمیم سیل بندها و سایر امور است.

وی افزود: ترمیم سیل بند آلبوعفری کماکان ادامه دارد. سیل بند رفیع نیز تا حدودی کنترل شده و ترمیم آن با تجهیزات جدید ادامه دارد. شب گذشته قسمتی از بالادست سیل بند رفیع تخریب شد که با تلاش اهالی محلی و عوامل امدادی ترمیم شد.

خدادادی بیان کرد: حضور امدادگران و نجات گران جمعیت هلال‌احمر در مناطق سیل‌زده هویزه، دشت آزادگان، شوش، شوشتر و دزفول ادامه دارد. بیش از ۲۰۰ تن از عوامل امدادی هلال‌احمر در مناطق سیل‌زده حاضر هستند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان خوزستان گفت: بسیاری از اهالی روستاهای مناطق متأثر از سیل تخلیه شده‌اند و در منازل اقوام، مساجد و مدارس و اردوگاه‌های اسکان اضطراری، ساکن شده‌اند.

خدادادی ادامه داد: تعدادی از اهالی ۱۱ روستا در شوش، ۶ روستا در شوشتر، ۱۲ روستا در دشت آزادگان، ۶ روستا در دزفول و شهر رفیع در هویزه تخلیه شده‌اند.