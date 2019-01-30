تحریک همسایگان راه به جایی نخواهد برد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در رأس هیئتی عالی‌رتبه از ستاد فرماندهی کل سپاه و همراهی دریادار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه، به منظور بررسی وضعیت منطقه نازعات وارد جزیره بوموسی شد و در جریان میزان آمادگی یگان‌های مستقر در جزیره و استحکامات، مواضع و تجهیزات دفاعی آن قرار گرفت .

وی در حاشیه این بازدید، از جزیره بوموسی به عنوان قلب تپنده ایران اسلامی نام برد وتصریح کرد :روحیه و انگیزه ای که در دوران دفاع مقدس در بسیجیان و رزمندگان شاهد بودیم ، امروز در طلیعه پنجمین دهه انقلاب اسلامی بر مدافعان و پاسداران میهن در جزیره بوموسی حاکم است و پایمردی، رشادت و جانفشانی این دریا دلان غیور ستودنی می باشد.

فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه همواره تقویت توانمندی ها و آمادگی‌های دفاعی و اشراف اطلاعاتی دقیق و همه جانبه در منطقه نازعات و به ویژه جزیره بوموسی را دنبال می‌کنیم ،گفت: دشمنان ما بدانند که این جزایر جزو لاینفک ایران اسلامی هستند و آحاد رزمندگان از وجب به وجب آن همچون ناموس خود دفاع می کنند.

سرلشکر جعفری تحریک همسایگان ایران با هدف اختلاف افکنی را اقدامی بی نتیجه از سوی کشورهای فرامنطقه ای که راه به جایی نخواهد برد برشمرد و تصریح کرد: امروز ملت‌ها و دولت‌های دوست و همسایه ما دریافته اند که جمهوری اسلامی ایران برادر و همراه واقعی آنها است و امنیت تنگه هرمز آب‌های نیلگون خلیج فارس تنها توسط کشورهای منطقه تامین شده و در برقراری این امنیت جمهوری اسلامی ایران نقش مهم و تعیین کننده ای را ایفا می کند.