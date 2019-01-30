مرتضی تاج‌مهر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر افزایش برنامه‌های ورزشی و فرهنگی مرتبط با بانوان، تصریح کرد: فدراسیون ورزش‌های همگانی، استان‌های مختلف کشور را ملزم کرده که حداقل ۳۰ درصد از فعالیت‌های خود را به امور بانوان اختصاص دهند که در این خصوص استان اردبیل فراتر از سطح متوسط عمل کرده است.

به گفته وی یکی از شعارهای اصلی فدراسیون «مادران عمود خیمه ورزش همگانی هستند» بوده تا با تکیه بر این هدف مهم در توسعه ورزش در بین بانوان و خانواده‌ها به موفقیت مورد نظر دست یافت.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان با بیان اینکه مادران نقش محوری در تربیت فرزندان خود ایفا می‌کنند، افزود: چنانچه مادران از شادابی و سلامتی مورد نظر برخوردار باشند به صورت غیرمستقیم جامعه نیز به سمت و سوی پویایی و نشاط واقعی حرکت خواهد کرد.

تاج‌مهر استعداد بانوان اردبیلی در ورزش را چشمگیر توصیف کرد و یادآور شد: در صورت اعتماد و میدان دادن بیشتر به بانوان می‌توان به موفقیت‌های ارزشمندی در ابعاد اجتماعی و فرهنگی و درخشش در میادین ورزشی دست یافت.

وی برگزاری مسابقات ورزشی مادران و فرزندان را به عنوان یکی از برنامه‌های بسیار تاثیرگذار و مهم چند وقت اخیر استان دانست و اضافه کرد: حضور ۳۰۰ خانواده در برنامه مذکور و بازخورد مثبتی که از اجرای آن حاصل شد از ظرفیت مناسب توجه به چنین رویدادهای ورزشی خبر می‌دهد.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان با بیان اینکه مردم با ورزش به خوبی آشتی نکردند، افزود: برای فراگیرسازی ورزش باید زمینه‌های ارتباط هر چه بیشتر مادران با فرزندان در میادین ورزشی فراهم شود.