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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۲۵

فرماندار کاشان:

کاملترین بانک ادبیات داستانی کشور در کاشان تهیه شد

کاملترین بانک ادبیات داستانی کشور در کاشان تهیه شد

کاشان - فرماندار کاشان گفت: کاملترین بانک ادبیات داستانی کشور را با آثاری از ۱۰ هزار داستان نویس از داخل و خارج کشور تهیه کرده ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه سومین جشنواره قصه گویی نهاد کتابخانه های عمومی کشور با حضور مسئولان کشوری و سه استان مرکزی، یزد و اصفهان در فرهنگسرای مهر کاشان و با حضور علاقه مندان به کتاب و کتاب خوانی برگزار شد.

علی اکبر مرتضایی  در این مراسم اظهار داشت: سومین جشنواره قصه گویی در شهر کاشان برگزار شد، این رویداد قطعه ای از پازل ادبیات داستانی ما را تکمیل می کند و کشور ایران نیز به دلیل تاریخ کهن منبع ذی قیمتی برای منابع قصه گویی و داستان گویی است.

 وی با بیان اینکه کشور ایران به دلیل استعدادهای درخشان در حوزه قصه گویی  محل مناسبی برای خلق آثار ارزشمند است، افزود: بیان قصه توسط قصه گوها تاثیر بسیار زیادی در اثر نشینی قصه ها دارد چرا که این بیان قصه گو است که شیرنی و حلاوت قصه را به دل و جان مخاطب می نشاند.

فرماندار کاشان با بیان اینکه کاملترین بانک ادبیات داستانی را با آثاری از  ۱۰ هزار داستان نویس از داخل و خارج کشور تهیه کرده ایم، ابراز داشت: هزار مقاله در این زمینه نیز تهیه شده که در فضای مجازی قابل بهره برداری بوده و همچنین ۱۵۰ جلد کتاب در مورد معرفی داستان نویسان از لحاظ تحلیل آثارشان به رشته تحریر درآمده است.

کد مطلب 4528209

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