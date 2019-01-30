خدمات بیمارستان میناب متناسب با شرق استان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی سه شنبه شب در نشست با خبرنگاران شهرستان میناب ضمن تبریک ایام خجسته دهه فجر وچهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی گفت: این انقلاب یک ارمغان الهی بود که توسط بنیان گذار آن برای ملت بزرگ ایران به وجود آمدکه با سردادن سرود آزادیخواهی ریشه ظلم وطاغوت را از بین بردند .

احمدی بیان داشت: اگر ما بخواهیم خدمات صورت گرفته را قبل و بعد از انقلاب در جای جای کشور مقایسه کنیم نمی توانیم بگوئیم که خدمات انجام شده در یک حوزه در قبل از انقلاب بهتر از شرایط بعد از آن بوده است.

فرماندار ویژه میناب عنوان کرد: شرایط توسعه و آبادانی و پیشرفت در همه نقاط کشور بعد از انقلاب صورت گرفته که این نشان دهند خدمات ارزشمند نظام و انقلاب برای ملت خود بوده است.

احمدی به نقش پررنگ رسانه ها از زمان انقلاب تا کنون اشاره کرد و گفت: رسانه ها به عنوان پیام آوران انقلاب اسلامی و در این مقطع حساس می توانند به عنوان پیام آوران وحدت همبستگی بین مردم و ملت و مسئولان باشند.

وی با اشاره به بیان داشتن وحدت کلمه از سوی امام (ره) در میان مردم تصریح کرد:دشمنان انقلاب اسلامی وانمود کرده اند که ملت ایران دیگر چهل سالگی این نظام وانقلاب را نخواهند دید اما با تدابیر حکیمانه رهبر انقلاب اسلامی مردم کشور ایران خود را برای برگزاری جشن بزرگ چهل سالگی انقلاب اسلامی آماده کرده اند تا باری دیگر همه توطئه های دشمن را از بین ببرند.

فرماندار ویژه میناب به نقش مبارزین این شهرستان در زمان انقلاب اشاره کرد گفت: شهرستان میناب هم همانند دیگر نقاط کشور در انقلاب اسلامی خون جوانان خود را در مسیر جهاد وانقلاب هدیه کرده تا امروزه با رشادت بیش از ۲۴۶ شهید انقلاب این انقلاب پویا وماندگار شود.

احمدی بیان داشت: هیچ تریبون وصدایی مانند رسانه نمی تواند شکوفایی این انقلاب را به تصویر ویا انعکاس دهد که به همین منظور از نقش و جایگاه رسانه در جشن بزرگ چهلمین سالگرد انقلاب نباید غافل شد.

فرماندار ویژه میناب شرایط قبل ازانقلاب نسبت به امروز را نا متوازن خواند وبیان داشت :به عنوان مثال در حوزه آموزش در قبل از انقلاب شرایط موجود در حد یک خواند ونوشتن برای مردم بود وبرای یک معلم در حد کلاس متوسطه و یا سیکل بود در شرایطی که امروزه برای مردم ایده آل ترین شرایط داشتن مدرک لیسانس برای جویندگان علم ودانش است.

وی با اشاره به مقایسه خدمات انجام شده قبل وبعد از انقلاب گفت: اکنون مادر شرایطی هستیم که باید شکر گزار این نظام و انقلاب باشیم چراکه نسبت به گذشته بهترین کارها وخدمات حتی در دورترین نقاط کشور و این منطقه صورت گرفته است.

احمدی افزود: قبل از انقلاب تعداد معلمین ومدارس این شهرستان و شهرستانهای توابع آن کمتر از ۲۰۰ معلم بوده در صورتی که در حال حاضر در شهرستان میناب بیش از ۳۵۰۰ نفر معلم وجود دارد، و از طرفی تعداد مدارس در میناب و شهرستانهای تابع آن کمتر از ۱۳۵ مدرسه بود اما در حال حاضر فقط در شهرستان میناب ۴۵۰ مدرسه در شهرستان میناب موجود است.

فرماندار ویژه میناب بیان داشت: این خدمات صورت گرفته نظام را نباید نادیده گرفت چراکه شرایط خدمت وتلاش از سوی همه مسئولان برای مردم و منطقه مشخص است.

احمدی با اشاره به حضور شش ماهه خود در شهرستان میناب عنوان کرد: از بدو ورود خود به شهرستان تصمیم گرفتم که در انجام خدمت بیشتر عمل گرا باشم تااهل شعاردادن که تا کنون با همه الطاف مدیران ومسئولان همه خواسته ها ومطالبه های مردم به نحو احسن پیگیری شده است.

احمدی گفت: یک از مواردی را باجدیت دنبال کردم در حوزه بهداشت و درمان و وضعیت بیمارستان شهرستان بودکه خدمات انجام شده وفضای فیزیکی آن اگر چه با جمعیت شهرستان تناسب دارد اما با جمعیت شرق استان متناسب نبود.

فرماندار میناب تصریح کرد: با توجه به مشکلات موجود ونحوه خدمات دهی بیمارستان این موضوع رابه عنوان مطالبه مردمی پیگیری کرده که نتیجه آن تبدیل این مکان به بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی درمانی وآموزشی شده است.

وی با اشاره به دوبخش زایشگاه واورژانس بیمارستان میناب بیان داشت: بخش زایشگاه که در ساختمان فعلی وجود دارد با تکمیل وتجهیز آن طی دوماه آینده از این مکان جدا شده وبه مکان دیگر وبا خدمات درمان بستری بهتر وجدید تر به مردم خدمات ارائه می کند.

احمدی بخش اورژانس بیمارستان را شبیه یک راهرو دانست وگفت: با توجه به اینکه این بخش بیشترین حجم مراجعه بماران را دارد ،هم نارضایتی مردم ووهم پرسنل را را با توجه به ازدحام جمعیت در پی داشت که با توسعه این بخش خدمات بهتر ومفید تری به مردم ارائه می شود.

فرماندار ویژه میناب به بیان خدمات انجام شده در حوزه مدارس تخریبی پرداخت وافزود: در حوزه مدارس تخریب اقدامات خوب و شایسته ای شکل و یا در حال شکل گیری است که بخش از آنها در دهه فجر به بهره بر داری میرسد وبخشی هم با مشارکت خیرین واداره نوسازی مدارس در حال ساخت است.

احمدی گفت: در ایام الله دهه فجر ۱۵۶ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۱۹۰ میلیارد تومان در شهرستان به بهره بر داری خواهد رسد که این پرژه ها از خدمات نظام وانقلاب برای مردم وشهرستان است که در دولت تدبیر و امید و با حضور مسئولان شهرستانی واستانی به مردم هدیه داده می شود.