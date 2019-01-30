حل مشکلات کشور مربوط به قیمت دلار و تحریم و FATF نیست

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه با حضور «محمدباقر قالیباف» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در دانشگاه گیلان «اندیشکده مطالعات راهبردی اساتید دانشگاه گیلان» راهاندازی و در این مراسم جمعی از نخبگان علمی و دانشگاهی این دانشگاه به بیان مشکلات و معضلات موجود در جامعه پرداختند.
ترویج روحیه اشرافیگیری در میان مسئولان گلایه مردم
مسئول بسیج اساتید دانشگاه گیلان با اشاره به چهل سالگی انقلاب اسلامی، اظهارکرد: انقلاب به رغم همه مشکلات سیر صعودی داشته است البته در این میان شاهد ریزشها بودهایم ولی رویشهای آن بیشتر بوده است.
ابراهیم قاسمی روشن ادامه داد: ۴۰ سال گذشته با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری و حضور نیروهای انقلابی با سرعت و شتاب رو به جلو حرکت کرده و پیشرفتها و دستاوردهای بزرگی به دست آوردهایم.
وی ایجاد تحول در نظام مدیریتی کشور را مهمترین گلایه امروز مردم دانست و گفت: ایجاد روحیه اشرافیگری که رهبری بارها درباره آن تذکر داده امروز به معضلی برای مدیران و مسئولان نظام تبدیل شده است. متاسفانه امروز بسیاری از مسئولان نظام و خانوادههای آنها درگیر موضوع اشرافیگری بوده که این خود سبب دوری آنها از بطن جامعه، مردم و مشکلات آنها می شود.
ایجاد مطالبهگری اولویت مهم تشکلهای دانشجویی
درادامه نماینده بسیج دانشجویان دانشگاه گیلان نیز با تأکید برلزوم توجه به مدیریت جهادی در کشور، وجود تعهد، تخصص جوانی سه عنصر مهم درتشکلهای دانشجویی دانست و اظهارکرد: این عناصر در قالب مطالبهگری متخصصانه به نمایش گذاشته می شود.
مجتبی خورسندی با اشاره به انواع مطالبهگری در جامعه، مطالبهگری هوچیگری، تخصصی و پیش دستانه را از جمله سه نوع مطالبهگری در سطح جامعه عنوان کرد و افزود: مطالبهگری پیش دستانه دارای الزاماتی است که باید توام با راهکار و بستههای راهبری و عملیاتی باشد تا بتواند مشکلی حل کند.
خورسندی با بیان اینکه عبور از وضع کنونی نه مربوط به دلار بوده و نه توافق، پالرمو و FATF، تأکیدکرد: با مسئله شناسی و ظرفیت شناسایی صحیح خیلی از مشکلات کشور حل می شود.
وی در ادامه با اشاره به تأکیدات رهبری معظم در زمینه نفوذ از سوی دشمن، تصریحکرد: این نفوذ به صورت فکری و جریانی برای اثرگذاری بر تصمیمگیران داخلی است که امروز شاهد هستیم که به جای تکیه بر توان داخلی به دنبال ایجاد وابستگی بیشتر کشور به خارج هستند.
خورسندی با بیان اینکه تشکل بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان از مرداد ۹۶ تشکیل و درحال حاضر دارای ۳۰ عضو فعال است، ادامه داد: مهمترین اولویت این تشکل شناسایی مسائل گیلان و ارائه راهکار مناسب برای حل مشکلات است.
به رویشهای انقلاب بهای کمتری داده می شود
نماینده کانون دانشگاهیان دانشگاه گیلان در ادامه این مراسم با اشاره به اینکه ایران به رغم وجود همه منابع به ویژه منابع انسانی از شرایط اقتصادی مطلوب برخوردار نیست، اظهارکرد: اقتصاد امروز کشور درشأن و تراز ملت ایران نیست لذا مسئولان باید به دلایل عدم موفقیت در این زمینه فکرکرده و راهکار ارائه دهند.
محمد دوستدار با بیان اینکه متاسفانه در حوزه اقتصادی فاقد یک پارادیم اقتصادی مناسب هستیم، افزود: نگاههای که به حوزه اقتصادی وجود دارد دو نگاه متعارض و متناقض است که گاهی توان داخلی و گاهی نیز به دنبال وابستگی خارجی است.
وی به عدم استفاده از ظرفیت و پتانسیلهای جوانان، نخبگان علمی و دانشگاه اشاره کرد و گفت: کشور بین این دو نگاه سرگردان بوده و جوانان متخصص و ظرفیت و توانمندی آنها نیز استفاده نمی شود.
دوستدار ادامه داد: در شرایطی که مردم زیر فشار اقتصادی و معیشتی آسیب دیدهاند عدهای صحبت از حجاب و فیلترینگ و سایر موارد غیرضروری میکنند که به معنای دادن آدرس اشتباه به مخاطب است. وجود فشار معلول ناکارآمدی نظام اداری، مدیریت ناکارآمد و بهرهوری پایین از معضلات حال حاضر کشور است که نیازمند بهرهگیری از توان و نیرو جوانان است.
وی همچنین با بیان اینکه چرا به رویشهای انقلاب بهای کمتری داده می شود، بیانکرد: باید زمینه کسب تجربه مدیریت برای جوانان انقلابی و رویشهای انقلاب را فراهم کنیم. به رغم وجود همه این پتانسیلها عده ای صحبت از مدیر خارجی برای اداره کشور و وابسته کردن آن به خارج سر می دهند.
دوستدار با اشاره به راه اندازی اندیشکده مطالعات راهبردی اساتید دانشگاه گیلان، ادامه داد: باید در راستای تقویت مطالبهگری گام برداشت. ارائه مدیریتی مبنی بر دین و اسلام یکی از مهمترین انتظارات ما از سیاستگذاران و رسانهها است.
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