به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی معصوم بیگی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان اصفهان با تبریک ایام الله دهه فجر و گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی اظهار داشت: دوم دیماه سال جاری خدمت رهبر معظم انقلاب به نیابت از مردم اصفهان مشرف شدیم که ایشان از روند فعالیت نیروی انتظامی ابراز تشکر کردند و فرمودند فعالیت‌های نیروی انتظامی با گذشته قابل مقایسه نیست و با گذشته های دور اصلا قابل قیاس نیست.

وی با بیان اینکه ایشان خطاب به ما فرمودند که باید به مجموعه فعالیتهای انتظامی خود شتاب و سرعت دهید، ابراز داشت: رهبر معظم انقلاب به این نکته اشاره کردند که فعالیت‌های نیروی انتظامی همواره در جلوی چشم مردم قرار دارد و هر نوع اقدامی که انجام دهد به کل نیروهای مسلح و سپس نظام تعمیم داده می‌شود و در ادامه نیز فرمودند که نیروی انتظامی باید مقتدر، عادل و هوشیار باشد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه در راستای عمل به فرمایش رهبر معظم انقلاب، نیروی انتظامی با گردنکشان و خاطیان برخورد جدی دارد، تصریح کرد: نیروی انتظامی از دستگاه‌های اصلی ضامن اجرای قوانین و مقررات در حوزه عدالت است و در زمینه هوشیاری نیز افزایش قدرت پیش‌بینی، اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی پیش‌دستانه در دستور کار نیروی انتظامی است.

اصفهان رتبه چهاردهم نزاع کشور را به نسبت جمعیت را دارد

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه در حوزه نزاع منجر به جرح افراد در سال ۹۶ تعداد ۳۷ هزار و ۷۵۱ نفر در اصفهان تحت معاینه پزشکی قانونی قرار گرفتند که نسبت به سال قبل ۳.۲ کاهش داشته است، بیان داشت: اصفهان در رتبه چهاردهم نزاع کشور به نسبت جمعیت (سومین استان پرجمعیت کشور) قرار دارد که نسبت خوبی است.

معصوم بیگی ادامه داد: با اشاره به اینکه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در اصفهان ۷۲۸ نزاع منجر به جرح و مراجعه به پزشکی قانونی داشتیم در حالیکه در میانگین کشوری به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در کشور ۶۷۲ مورد نزاع منجر به جرح نیازمند به مراجعه به پزشکی قانونی وجود داشته است.

وی با بیان اینکه در ۹ سال اخیر کمترین نزاع در اصفهان را در سال ۹۶ شاهد بوده‌ایم، اضافه کرد: جرم ناشی از ضرب و جرح موردنیاز به پزشکی قانونی در استان اصفهان در ۹ سال گذشته به طور کلی با کاهش روبرو بوده است.

در سال ۹۶ در ۱۵ شهرستان استان اصفهان شاهد کاهش جرم نزاع بودیم

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به اینکه در سال ۹۶ در ۱۵ شهرستان استان اصفهان کاهش جرم نزاع را شاهد بودیم که بیشترین مورد مربوط به شهرستان نایین با ۳۸ درصد کاهش است، ابراز داشت: فریدونشهر با ۳۵.۱ درصد، خمینی شهر ۲۵.۱ ، مبارکه ۲۲.۳ وگلپایگان ۲۳.۱ درصد به همراه نایین پنج شهرستانی هستند که بیشترین نرخ کاهش نزاع را در سال گذشته داشته‌اند.

وی با بیان اینکه در زمینه متوفیان ناشی از عوارض سوء مواد مخدر در سال ۹۶ میزان ۷.۳ درصد کاهش را شاهد بودیم که این نرخ در کشور ۴.۲ درصد بوده است، بیان داشت: بر این اساس اصفهان در این زمینه رتبه دوازدهم کشور را به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر دارد.

معصوم بیگی با اشاره به طرح ابتکاری فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان با عنوان «۴۰ سال امنیت پایدار» تاکید کرد: این طرح از ابتدای دی ماه در حال اجرا است که تبیین دستاوردهای نیروی انتظامی یکی از اهداف این طرح است، مهم ترین دستاورد پلیس در سالهای گذشته از دیدگاه من تغییر رویکردهاست، پلیس در کنار مردم، همیار و غمخوار مردم است و در همه صحنه‌ها چه غم و چه شادی در کنار آنها حضور دارد به نوعی که روز گذشته نیز با شادی مردم در بازگشایی زاینده‌رود همراه بودیم.

وی با اشاره به اینکه نقد نیروی انتظامی توسط شهروندان، ارائه خدمات نیروی انتظامی در کمترین زمان ممکن و کوتاه‌ترین مسیر و انجام خدمات مضاعف و مهربانانه‌تر نیروی انتظامی از دیگر دستاوردهای چهل ساله نیروی انتظامی است که با دقت بیشتری آنها را پیگیری می کنیم، ادامه داد: تقدیر از ۴۰ مورد از افراد خانواده های شهدا، ۴۰ جانباز، ۴۰ نفز از نیروهای سریع العمل انتظامی، ۴۰ نفر از افراد پلیس و مواردی دیگر به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از موارد مطرح در «۴۰ سال امنیت پایدار» است.

اجرای طرح دیده بان با همکاری شهرداری اصفهان برای برخورد با خودروهای آلاینده

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به فعالیت‌های نیروی انتظامی در زمینه مبارزه با خودروهای آلاینده اظهار داشت: با همکاری شهرداری اصفهان طرح دیده بان در اصفهان در حال انجام است که به شکل سرصحنه خودروها از نظر آلایندگی کنترل می‌شوند.

وی اضافه کرد: در زمینه تشدید برخورد با خودروهای آلاینده برای ۳۵۸ هزار و ۵۰۹ خودرو در ۱۰ ماه گذشته اعمال قانون شده است که این خودروها معاینه فنی نداشتند.

سردار معصوم بیگی با بیان اینکه تجمیع خطوط ۱۱۰ در ماه گذشته انجام شد، بیان داشت: اعمال فرماندهی ونظارت به طور گسترده در تمام سطوح و خارج شدن خدمات لازم در این زمینه از حالت جزیره ای از اهداف این طرح است به نوعی که امروز اگر در کل استان اتفاقی رخ دهد به فوریت مرکز ۱۱۰ استان متوجه موضوع شده و نظارت تام بر مسئله دارد.

شفاف سازی آمار و اطلاعات و تحلیل جرم از دیگر دستاوردهای این تجمیع خطوط ۱۱۰ است

وی افزود: شفاف سازی آمار و اطلاعات و تحلیل جرم از دیگر دستاوردهای طرح تجمیع خطوط ۱۱۰ است به نوعی که به شکل آنلاین جرائم رخ داده مورد تحلیل و کارشناسی قرار می گیرد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه کمربند امنیتی استان با اجرای این طرح با استحکام بیشتری روبرو شده است، گفت: به طور مثال در زمان وقوع سرقت، فرمان متمرکزی در این ارتباط صادر و خروجی‌های استان تحت عنوان طرح مهار بسته می‌شود.

۱۲۲ باند سرقت در سال جاری شناسایی شده است

وی با اشاره به اینکه در حوزه سرقت ۱۲۲ باند سرقت در سال جاری شناسایی و با آنها برخورد شده است که در این زمینه سرقت منزل بیشترین فراوانی را داشته است، گفت: پس از آن باندهای سرقت داخل خودرو، اماکن، احشام و سرقت به عنف بیشترین فراوانی را داشتند.

سردار معصوم بیگی ابراز داشت: افراد دستگیر شده به اتهام سرقت در سال جاری بیش از ۳۰ درصد رشد داشته است که نشان از این است که نیروی انتظامی کوشاتر از گذشته در صحنه مبارزه با سارقان حضور دارد.

وی با بیان اینکه در حوزه مبارزه با قاچاق کالا پرونده های بیش از ۵۰۰ میلیون تومان با ۲۷ درصد افزایش نسبت به ۱۰ ماهه سال ۹۶ روبرو بوده است، تاکید کرد: در این مدت ۷۲۹ خودرو حامل کالای قاچاق توسط نیروی انتظامی استان اصفهان توقیف شد که ارزش ریالی کالاهای قاچاق مکشوفه در ۱۰ ماهه نخست سال جاری ۱۱ درصد رشد داشته است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به اینکه در زمینه مبارزه با قاچاق و احتکار کالا ۵۷۸ انبار در طول ۱۰ ماه گذشته شناسنامه دار شدند، گفت: همچنین در این مدت با ۳۷ باند جعل در استان اصفهان شناسایی و برخورد شده است.

طراحی سامانه نمایشگاه مجازی اموال مکشوفه

وی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب در زمینه تلاش برای برگشت اموال مال باختگان اظهار داشت: سامانه نمایشگاه مجازی اموال مکشوفه طراحی و در تهران به عنوان نمونه راه اندازی شده است و در اصفهان نیز به زودی شاهد اجرای طرح هستیم تا مال باخته به شناسایی اموال خود بپردازد.

سردار معصوم بیگی با اشاره به اینکه در ۱۰ ماهه سال جاری در شهرها ۲۹۶ نفر جان خود را در تصادفات شهری اصفهان از دست دادند، گفت: در حوزه برون شهری و جاده‌ها نیز ۳۹۴ نفر در اصفهان در اثر تصادف جان باختند که جای تاسف بسیار دارد.

وی با اشاره به اینکه مسئولان و مردم باید در این زمینه با حساسیت بسیار وارد عمل شوند تا این آمار کاهش پیدا کند، اضافه کرد: با سقوط یک هواپیما ماه ها کشور درگیر آن می‌شود اما فراموش می کنیم هر ساله در کشور چند برابر این تعداد در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست می‌دهند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به اینکه وضعیت مجروحان تصادفات گاه بسیار تاسف بارتر است، ابراز داشت: ۹ هزار و ۱۵۰ نفر در تصادفات شهری و پنج هزار و ۴۰۱ نفر در تصادفات برون شهری در ۱۰ ماهه نخست سال ۹۷ در اصفهان مجروح شدند که بسیاری از آنها وضعیت‌های وخیم مانند قطع نخاع، قطعی دست، پا، نابینایی و جراحات شدید دارند.

کشف ۳۰ تن مواد مخدر در ۱۰ ماهه سال جاری

وی با اشاره به اینکه در حوزه کشفیات مواد مخدر توفیقات خوبی را در سال جاری شاهد بودیم، اظهار داشت: بیش از ۳۰ تن مواد مخدر در ۱۰ ماهه سال جاری در اصفهان کشف شد که بی سابقه است، یک هزار و ۳۰۰ طرح پاک‌سازی نیز در نقاط آلوده به مواد مخدر انجام شد و در این راستا با ۱۳۶ باند توزیع مواد مخدر نیز در این حوزه برخورد شده است.

سردار معصوم بیگی تاکید کرد: در سال جاری یک میلیون و ۳۳۹ هزار و ۹۹۸ تماس با سامانه ۱۱۰ را شاهد بودیم که نشان از اعتماد مردم به خادمان خود در نیروی انتظامی دارد.

توزیع گوشت الاغ در اصفهان نداشتیم

وی در پاسخ به سوالی ارتباط با ذبح الاغ در یکی از شهرستانهای استان اصفهان، اظهار داشت: فردی در این زمینه با ذبح یکی دو الاغ قصد سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مردم را داشته است که بلافاصله توسط پلیس شناسایی و برخورد لازم با وی انجام شده است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان افزود: هم اکنون در میادین دام استان اصفهان اشراف کامل و نظارت بر فرایند تولید گوشت وجود دارد و در این زمینه جای نگرانی برای مردم وجود ندارد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان در ارتباط با پلیس گردشگری استان اصفهان بیان داشت: پلیس ۱۱۰ گردشگری استان اصفهان با استفاده از افراد متخصص و مسلط به زبان‌های خارجی در یک ماه گذشته راه‌اندازی شده است و در طول این مدت رضایت از این روند وجود داشته است.