نا امیدی معاون وزیر خارجه کویت نسبت به حل بحران خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «خالد الجارالله» معاون وزیر خارجه کویت در سخنان خود درحاشیه مراسم سفارت هند تاکید کرد: هیچ مسأله ای که نشان دهنده امکان دستیابی به راهکاری برای حل این بحران باشد وجود ندارد.

الجارالله یک ماه قبل نسبت به حل و فصل بحران میان قطر و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ابراز خوشبینی کرده بود.

وی افزود: هجمه های رسانه ای در خصوص این بحران متوقف نشده و کویت در قبال این مسأله احساس درد و نارضایتی می کند. برادران ما در قطر حق دارند روابط خود را با دیگر کشورها گسترش دهند و این مسأله به معنی دور شدن آنها از شورای همکاری خلیج فارس نیست.

بحران میان قطر و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس پیشتر با قطع روابط میان دوحه و این کشورها به بهانه سیاستهای قطر آغاز شد.