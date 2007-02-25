برگزیدگان جشنواره "ترنم رحمت" معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با حضور هنرمندان ،مسئولان و هیئت داوران برگزار شد، پس از قرائت بیانیه توسط استاد مصطفی کمال پورتراب برگزیدگان این جشنواره به شرح زیر اعلام شد:

بخش موسیقی ارکسترال: قطعه "یا محمد" به آهنگسازی محمد بیگلری پور به عنوان اثر برتر، محسن حسینی با قطعه "ماه و مهر" به عنوان آهنگساز برتر، حسام الدین سراج به عنوان خواننده برتر در قطعه "ماه و مهر"، و مزدا انصاری در "رسول عشق" به عنوان تنظیم برتر.

بخش پاپ: قطعه "یا رسول الله" به آهنگسازی تبریزی به عنوان اثر برتر، یوسف زمانی با قطعه "گنبدهای سبز و آبی" آهنگساز برتر، فرید صدیقی با قطعه سبزترین خاطره ها تنظیم برتر، و علیرضا افتخاری در قطعه "گنبدهای سبز و آبی " خواننده برتر.

بخش موسیقی سنتی: قطعه "مهر یثرب" ساخته جمال الدین منبری به عنوان اثر برتر، مهرداد دلنوازی بااثر"بنام محمد" آهنگساز برتر، جمال الدین منبری در "چراغ معجزه" تنظیم کننده برتر، و نادر اسماعیل زاده در "چراغ معجزه" به عنوان خواننده برتر.

بخش موسیقی مقامی: قطعه "والاترین پیامبر" اثر حمید رضا حسینی اثر برتر، حاج قربان سلیمانی با قطعه "خاتم پیامبران" آهنگساز برتر، حمید اکبرزاده دراثر "احمد مختار" تنظیم برتر.

بخش محلی: اثر" اشکهای گل محمدی" ساخته بابک شریفی اثر برتر، جمشید عزیزخانی در "الله الله" خواننده برتر، بابک شریفی در قطعه "چشم انتظاران" تنظیم برتر، و دانا کبیری در "جلوه افلاک" آهنگساز برتر.

بخش نماهنگ کلیپ: "ماه مجلسیان" ساخته سید عباس امامزاده به عنوان فتو کلیپ برتر.

بخش شعر: عبدالجبار کاکائی با "لبخند صبح" و سهیل محمودی با "رسول عشق" در بخش ترانه سرایی، محمد علی مجاهدی با اثر "ماه مهر" در بخش غزل، افشین علا با اثر "دلیل آفرینش" در بخش کودک و نوجوان، و تقائی با "سنه عاشیق اولوب" در بخش ترکی.

در این برنامه قسمتی از سمفونی پیامبر اثر شاهین فرهت توسط ارکستر سمفونیک صدا و سیما به رهبری محمد بیگلری پور اجرا شد.