سیلاب در دزفول به خوبی مدیریت شد

عباس پاپی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد : آماده باش ستاد بحران شهرستان دزفول و اتخاذ تدابیر و تمهیدات مناسب در راستای جلوگیری از خسارات سیلاب موجب شد تا خوشبختانه سیلاب در شهرستان با کمترین خسارات و حوادث مواجه باشد.

وی با بیان اینکه به جز در بخش کشاورزی در سایر زیرساخت‌ها خسارت ها جزئی بوده است، افزود : با مدیریت دستگاه های اجرایی و کمک های نیروهای محلی، سیل بندهای دزفول به ویژه در منطقه زاویه ها قبل از وقوع سیلاب ترمیم شد.

پاپی زاده عنوان کرد: با توجه به بارندگی ۲۰۰ میلیمتری در حوضه بالادست سرشاخه های دز در استان لرستان آب ورودی به پشت سد دز افزایش یافته به همین دلیل ناچار به رهاسازی آب پشت سد بودیم.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد : صبح روز سه شنبه به دلیل ورود آب از بالادست به رودخانه های بالارود و کهنک و سرریز این رودها به رودخانه دز دریچه های سد دز بسته شد و موقتا دبی رودخانه دز کاهش یافته تا ورودی آب برای پایین دست کنترل شود.

پاپی زاده در ادامه گفت: سیل بندهای رودخانه دز در دزفول ظرفیت تحمل دبی دو هزار متر مکعبی را دارد اما این میزان در سیل بندهای شهرهای پایین دست کمتر است؛ بنابراین همین موضوع مدیریت خروجی سد دز را با مشکل روبرو ساخته بود.

وی با اشاره به سیلاب فروردین سال ۹۵ در دزفول و خسارات فراوان آن سیلاب به زیرساخت های این شهرستان گفت : در سال ۹۵ مقصر اصلی عدم مدیریت وزارت نیرو و سازمان آب و برق خوزستان در کنترل سیلاب بود و این موضوع بارها اعلام شده است.

پاپی زاده افزود: اگر در سال ۹۵ نیز مدیریت منابع آب و کنترل دبی رودخانه بعد از پیش بینی هواشناسی انجام می گرفت قطعا خسارت های کمتری وارد می شد کما اینکه امسال با مدیریت بهتر منابع آب از وارد شدن خسارت جلوگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، میزان بارندگی در دو روز یک شنبه و دوشنبه در بخش سردشت دزفول ۹۰ میلیمتر، سطح شهر دزفول ۷۸.۳، اداره هواشناسی صفی آباد ۵۷.۱ و ماهور برنجی ۵۵ میلیمتر بود که این بارندگی موجب آبگرفتگی بسیاری از خیابان‌ها و معابر سطح شهر دزفول، شهرهای اقماری و مسدود شدن چندساعته برخی راه های روستایی شد.

بارندگی های خوب امسال موجب پرشدن مسیل ها، رودخانه های فصلی و مخزن سد دز شده بود که با توجه به پیش بینی بارندگی های بیشتر در روزها و هفته های آینده مسئولان تصمیم به افزایش دبی رودخانه دز تا حدود یک هزار و ۳۰۰ مترمکعب بر ثانیه گرفتند که این افزایش دبی از ۱۱ روز پیش آغاز شد.

هدف از این افزایش دبی، جلوگیری از سرریز سد و پیشگیری از خطرات احتمالی برای شهروندان و اهالی روستاهای حاشیه دز بود ولی این کار بوستان ها و رستوران های ساحلی دز و بخشی از مزارع کشاورزی نظیر گندم و کلزا در پایین دست رودخانه را به زیر آب برد.

آبگرفتگی بیشه های پارک ملی دز و تخلیه ساختمان پارک ملی دز به دلیل آبگرفتگی از دیگر پیامدهای افزایش دبی رودخانه دز بود که ایمن سازی و ساخت تپه هایی برای استقرار گوزن های زرد به منظور جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی انجام شد.

ستاد مدیریت بحران دزفول در روزهای اخیر به صورت آماده باش کامل بود تا حادثه سیلاب سال ۱۳۹۵ تکرار نشود چراکه در آن سال خسارت های فراوانی به زیرساخت های شهری و بخش کشاورزی واردشد.

روز دوشنبه و سه شنبه نیز مدارس روستاهای پایین دست رودخانه دز تعطیل و روستای بنه عاطی نیز در روز یکشنبه درراستای جلوگیری از بروز حوادث تخلیه شد.

طی روزهای گذشته عشایر دزفول و دام های آنان نیز در چند نوبت توسط ستاد بحران شهرستان جابجا و به مکان های امن منتقل شدند.

در حال حاضر دبی رودخانه دز کاهش محسوسی یافته اما روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان با صدور اطلاعیه ای این کاهش دبی را موقت و دلیل آن را آسان کردن عملیات امدادرسانی به عشایر و روستاییان حاشیه رودخانه عنوان کرده است.