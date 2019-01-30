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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۵۹

معاون تبلیغات اسلامی استان زنجان:

محور برنامه‌های دهه فجر وحدت باشد/ برگزاری مردمی برنامه‌ها

محور برنامه‌های دهه فجر وحدت باشد/ برگزاری مردمی برنامه‌ها

زنجان- معاون تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه محور برنامه‌های دهه فجر وحدت باشد، گفت: با اتحاد و همدلی باید برای توسعه همه جانبه کشور با همه باهم باشیم.

حجت‌الاسلام ولی‌الله مصائبی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی استان زنجان برای گرامیداشت ایام‌الله دهه فجر از چند ماه گذشته برنامه‌ریزی کرده است، گفت: برای این دهه تبلیغ و سخنرانی برای عموم مردم در حوزه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در مراکز فرهنگی و مساجد و موسسات قرآنی برنامه‌ریزی‌شده است. 

وی اظهار کرد: دهه فجر از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین وقایع اتفاق افتاده در تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران است که این کشور با مدیریت امام راحل از دست رژیم شاهنشاهی و استکبار آزاد شد، دهه فجر ایثار و فداکاری جوانان انقلابی را دوباره تداعی می کند. 

معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان بابیان اینکه محوربرنامه‌های دهه فجر وحدت باشد، گفت: با اتحاد و همدلی باید برای توسعه همه جانبه کشور با هم باشیم و یکدل طبق منویات رهبری حرکت کنیم. 

مصائبی تأکید کرد: مراسم دهه فجر باید با یک برنامه منسجم و برنامه‌ریزی دقیق و با محوریت جوانان و مردم برگزار شود. 

وی به ایام فاطمیه اشاره کرد و گفت: برنامه‌ها و فعالیت‌های ایام فاطمیه دوم با دهه فجر انقلاب اسلامی مقارن است و اعزام مبلغ در این دو مناسبت به مدت ۱۲ روز از فردا ۱۱ بهمن‌ماه بهمن شروع و تا ۲۲ بهمن  ادامه دارد. 

معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان ابراز کرد: در این دو مناسبت بسیار مهم بیش از ۶۳۱ مبلغ به مناطق مختلف استان زنجان اعزام می شوند.

معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: تبیین فرهنگ مقاومت و ضرورت دفاع از حرم اهل‌بیت، تحلیل علمی مسائل خرافی و عرفان‌های نوظهور دروغین، تبیین مواضع و عقاید وهابی، سلفی گری و تکفیری و پرهیز و جلوگیری از هرگونه بدعت، خرافه پردازی و آسیب، از محورهای پیش‌بینی‌شده برای طرح در برنامه‌های مختلف دهه فجر است. 

گفتنی است بیش از ۸۰۰ برنامه و فعالیت فرهنگی توسط اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان در دهه فجر برگزار می‌شود.

کد مطلب 4528236

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