حجت‌الاسلام ولی‌الله مصائبی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی استان زنجان برای گرامیداشت ایام‌الله دهه فجر از چند ماه گذشته برنامه‌ریزی کرده است، گفت: برای این دهه تبلیغ و سخنرانی برای عموم مردم در حوزه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در مراکز فرهنگی و مساجد و موسسات قرآنی برنامه‌ریزی‌شده است.

وی اظهار کرد: دهه فجر از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین وقایع اتفاق افتاده در تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران است که این کشور با مدیریت امام راحل از دست رژیم شاهنشاهی و استکبار آزاد شد، دهه فجر ایثار و فداکاری جوانان انقلابی را دوباره تداعی می کند.

معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان بابیان اینکه محوربرنامه‌های دهه فجر وحدت باشد، گفت: با اتحاد و همدلی باید برای توسعه همه جانبه کشور با هم باشیم و یکدل طبق منویات رهبری حرکت کنیم.

مصائبی تأکید کرد: مراسم دهه فجر باید با یک برنامه منسجم و برنامه‌ریزی دقیق و با محوریت جوانان و مردم برگزار شود.

وی به ایام فاطمیه اشاره کرد و گفت: برنامه‌ها و فعالیت‌های ایام فاطمیه دوم با دهه فجر انقلاب اسلامی مقارن است و اعزام مبلغ در این دو مناسبت به مدت ۱۲ روز از فردا ۱۱ بهمن‌ماه بهمن شروع و تا ۲۲ بهمن ادامه دارد.

معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان ابراز کرد: در این دو مناسبت بسیار مهم بیش از ۶۳۱ مبلغ به مناطق مختلف استان زنجان اعزام می شوند.

معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: تبیین فرهنگ مقاومت و ضرورت دفاع از حرم اهل‌بیت، تحلیل علمی مسائل خرافی و عرفان‌های نوظهور دروغین، تبیین مواضع و عقاید وهابی، سلفی گری و تکفیری و پرهیز و جلوگیری از هرگونه بدعت، خرافه پردازی و آسیب، از محورهای پیش‌بینی‌شده برای طرح در برنامه‌های مختلف دهه فجر است.

گفتنی است بیش از ۸۰۰ برنامه و فعالیت فرهنگی توسط اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان در دهه فجر برگزار می‌شود.