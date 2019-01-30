مجموعه چلچراغ به مناسبت دهه فجر در آذربایجان غربی تولید شد

حجت الاسلام رامین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این مجموعه با همکاری حوزه هنری و تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی برگزار می شود افزود: اداره کل تبلیغات اسلامی و حوزه هنری آذربایجان غربی در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص اهمیت حضور در فضای مجازی مجموعه کلیپ های تصویری چلچراغ شامل شعرسرایی و حماسه سرایی تولید می کنند.

وی ادامه داد: این مجموعه شامل ۲۰ کلیپ تصویری از شعر سرایی شاعران انقلابی و حماسه سرای شهرستان ارومیه است که با هدف انتشار این کلیپ های کوتاه در فضای مجازی طی ایام دهه ی فجر و وقایع پیروزی انقلاب در شهرستان ارومیه و بخصوص مسجد اعظم ارومیه که کانون انقلاب در روزهای پرشور انقلاب بود تولید شده است.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی اضافه کرد: تولید نخستین بخش از مجموعه کلیپ های تصویری کوتاه چلچراغ جهت انتشار در فضای مجازی، باهمکاری روابط عمومی تبلیغات اسلامی استان و حوزه ی هنری آذربایجان غربی به پایان رسید.

حجت الاسلام حسینی افزود: در این بخش که مراحل تولید آن از دو ماه گذشته آغاز شده بود تعداد ۱۱ قطعه کلیپ تصویری در مدت زمان ۴۴ دقیقه با موضوع شعر سرایی شاعران شهرستان ارومیه در وصف پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی این انقلاب مردمی به کارگردانی حمید امدادی و تصویر برداری محمد خلیلی به تصویر کشیده شده است.

وی یاد آور شد: در نخستین بخش تولید کلیپ های تصویری چلچراغ، ۱۱ قطعه شعر از بیت الله جعفری، محمدعلی ضیایی، سیدتیمور جامعی، علی رزم آرای، علی محمدیان، غلامرضا دانش فروز و محمد میلانی به تصویر کشیده شده و در ادامه نیز ۹ کلیپ تا ۱۲ بهمن ماه سال جاری تولید و در فضای مجازی منتشر می شوند.